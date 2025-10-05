7 найочікуваніших серіалів жовтня: від "Воно" до нового "Відьмака"



















Жовтень обіцяє бути гарячим місяцем для серіаломанів, адже стрімінгові платформи готують одразу кілька гучних прем’єр. На глядачів чекають продовження культових історій, нові трилери та горори від майстрів жанру. Ми зібрали 7 найцікавіших серіалів, які варто подивитися цього місяця.

7 найкращих серіалів жовтня 2025 року

1. "Монстр: Історія Еда Ґейна" (Monster: The Ed Gein Story)

Прем’єра: 3 жовтня (Netflix)

Дивитися трейлер серіалу "Монстр: Історія Еда Ґейна":

Раян Мерфі та Іан Бреннан повертаються з третім сезоном своєї антології про серійних убивць. Після гучних історій Дамера та Менендесів настала черга Еда Ґейна, "плейнфільдського вампіра", який надихнув Гічкока на створення "Психо". У головних ролях Чарлі Ганнем ("Джентльмени") та Лорі Меткаф ("Леді Бьорд"). Очікується похмура й атмосферна історія про людину, що перетнула межу людяності.

2. "Справжній будинок з привидами" (True Haunting)

Прем’єра: 7 жовтня

Дивитися трейлер серіалу "Справжній будинок з привидами":

Автор "Закляття" та "Астралу" продюсер Джеймс Ван представляє документальний серіал про людей, які зіткнулися з надприродним у власних домівках. Реальні інтерв’ю поєднані з художніми сценами у стилі горорів різних епох, від класичного до сучасного трилеру.

3. "Останній рубіж" (The Last Frontier)

Прем’єра: 10 жовтня (Netflix)

Дивитися трейлер серіалу "Останній рубіж":

Напружена драма з Джейсоном Кларком у ролі маршала США, який розслідує аварію літака з в’язнями на борту в диких просторах Аляски. Серед акторів Гейлі Беннетт, Домінік Купер і Елфрі Вудард. Сюжет обіцяє поєднання бойовика, трилеру та шпигунських інтриг із тінню ЦРУ.

4. "Дипломатка" (The Diplomat), 3 сезон

Прем’єра: 16 жовтня (Netflix)

Дивитися трейлер серіалу "Дипломатка":

Кейт Вайлер (Кері Расселл) повертається у ролі послині США у Великій Британії. У третьому сезоні її чекають не лише міжнародні кризи, а й політична боротьба з новою президенткою США Ґрейс Пенн. У серіалі очікується драма, інтриги, геополітика й особисті конфлікти.

5. "Лазар" (Lazarus)

Прем’єра: 22 жовтня (Prime Video)

Дивитися трейлер серіалу "Лазар":

Гарлан Кобен та Денні Броклхерст створили новий мінісеріал, який виділяється похмурою атмосферою трилера із елементами надприродного. Головний герой у ролі Сема Клафліна після смерті батька повертається додому й стикається з привидами минулого. У серіалі це відбувається буквально. Поруч із ним знімаються Білл Найї та Александра Роуч.

6. "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" (It: Welcome to Derry)

Прем’єра: 26 жовтня (HBO Max)

Дивитися трейлер серіалу "Воно: Ласкаво просимо до Деррі":

Приквел до легендарного горору "Воно". Серіал розповість, як виникло зло у вигляді клоуна Пеннівайза. Білл Скашгорд повертається до ролі, а режисує Андрес Мускетті, який зняв обидві частини "Воно". Серіал обіцяє атмосферу страху й безвиході.

7. "Відьмак" (The Witcher), 4 сезон

Прем’єра: 30 жовтня (Netflix)

Дивитися трейлер серіалу "Відьмак":

Новий сезон знаменує зміну епохи, адже роль Ґеральта тепер грає Ліам Гемсворт, замість Генрі Кавілла. Після битви з Вільгефорцем герої розкидані по континенту, і Відьмак вирушає на пошуки Цірі. До акторського складу приєднався Лоренс Фішборн ("Матриця"), який зіграє вампіра Регіса.

