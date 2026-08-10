"Не вчи мене жити, я з іншої галактики!": ТОП-5 фактів про найсмішніших прибульців в історії телебачення

Серіал "Третя планета від Сонця" вперше вийшов у 1996 році і розповідав про чотирьох прибульців, які вирушили на Землю з науковою місією. Щоб спостерігати за людьми, вони прийняли людську подобу і оселилися разом в одному будинку.

Ілюстрація планети Земля / Placidplace / Pixabay

Дік Соломон постійно намагався зрозуміти людей

Командир місії Дік у виконанні Джона Літгоу мав керувати дослідженням Землі, але сам постійно потрапляв у безглузді ситуації.

Одна з характерних реплік Діка: "Я не розумію людей". Саме таке ставлення до звичайнісіньких людських вчинків стало однією з головних комедійних особливостей серіалу.

Томмі був підлітком лише зовні

Томмі Соломона зіграв Джозеф Гордон-Левітт. Його герой виглядав як школяр, хоча насправді був дорослим прибульцем і інтелектуально розвиненим членом команди.

Його ставлення до земного життя чудово передавала фраза: "Я надто розумний для цього".

Саллі мала бути чоловіком

Саллі Соломон у виконанні Крістен Джонстон спочатку замислювалася як чоловічий персонаж. Після зміни концепції саме вона стала однією з найяскравіших героїнь шоу.

Її прямолінійність часто створювала комічні ситуації. Одна з характерних реплік Саллі: "Я не розумію, чому чоловіки так дивно поводяться".

Прибульці сприймали звичайне життя як експеримент

Кохання, робота, дружба і навіть похід у магазин ставали для героїв предметом наукового дослідження. Вони могли годинами обговорювати те, що звичайній людині здається цілком очевидним.

Дік одного разу формулює їхню проблему дуже просто: "Ми тут, щоб вивчати людей. А я сам не знаю, як бути людиною".

Серіал став справжнім телевізійним хітом

"Третя планета від Сонця" виходила з 1996 по 2001 рік і налічує 139 епізодів. Джон Літгоу кілька разів ставав лауреатом премії "Еммі" за роль Діка Соломона.

І, мабуть, найкращий настрій серіалу передає ще одна коротка фраза Діка: "Земля — дуже дивне місце".

Головний жарт "Третьої планети від Сонця" виявився простим: прибульці прилетіли вивчати людей, але в результаті самі постійно потребували уроків людського життя.

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