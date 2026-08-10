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"Не вчи мене жити, я з іншої галактики!": ТОП-5 фактів про найсмішніших прибульців в історії телебачення

Вони прилетіли на Землю вивчати людей, але самі ледве розуміли, як влаштоване людське життя. Саме на цьому побудовано гумор культового серіалу "Третя планета від Сонця".

10 серпня 2026, 17:45
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Сергій Кречмаровський

Серіал "Третя планета від Сонця" вперше вийшов у 1996 році і розповідав про чотирьох прибульців, які вирушили на Землю з науковою місією. Щоб спостерігати за людьми, вони прийняли людську подобу і оселилися разом в одному будинку.

"Не вчи мене жити, я з іншої галактики!": ТОП-5 фактів про найсмішніших прибульців в історії телебачення

Ілюстрація планети Земля / Placidplace / Pixabay

Дік Соломон постійно намагався зрозуміти людей

Командир місії Дік у виконанні Джона Літгоу мав керувати дослідженням Землі, але сам постійно потрапляв у безглузді ситуації.

Одна з характерних реплік Діка: "Я не розумію людей". Саме таке ставлення до звичайнісіньких людських вчинків стало однією з головних комедійних особливостей серіалу.

Томмі був підлітком лише зовні

Томмі Соломона зіграв Джозеф Гордон-Левітт. Його герой виглядав як школяр, хоча насправді був дорослим прибульцем і інтелектуально розвиненим членом команди.

Його ставлення до земного життя чудово передавала фраза: "Я надто розумний для цього".

Саллі мала бути чоловіком

Саллі Соломон у виконанні Крістен Джонстон спочатку замислювалася як чоловічий персонаж. Після зміни концепції саме вона стала однією з найяскравіших героїнь шоу.

Її прямолінійність часто створювала комічні ситуації. Одна з характерних реплік Саллі: "Я не розумію, чому чоловіки так дивно поводяться".

Прибульці сприймали звичайне життя як експеримент

Кохання, робота, дружба і навіть похід у магазин ставали для героїв предметом наукового дослідження. Вони могли годинами обговорювати те, що звичайній людині здається цілком очевидним.

Дік одного разу формулює їхню проблему дуже просто: "Ми тут, щоб вивчати людей. А я сам не знаю, як бути людиною".

Серіал став справжнім телевізійним хітом

"Третя планета від Сонця" виходила з 1996 по 2001 рік і налічує 139 епізодів. Джон Літгоу кілька разів ставав лауреатом премії "Еммі" за роль Діка Соломона.

І, мабуть, найкращий настрій серіалу передає ще одна коротка фраза Діка: "Земля — дуже дивне місце".

Головний жарт "Третьої планети від Сонця" виявився простим: прибульці прилетіли вивчати людей, але в результаті самі постійно потребували уроків людського життя.

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Джерело: https://www.imdb.com/title/tt0115082
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