"Не учи меня жить, я с другой галактики!": ТОП-5 фактов о самых смешных пришельцах в истории телевидения

Сериал "Третья планета от Солнца" впервые вышел в 1996 году и рассказывал о четырёх пришельцах, которые отправились на Землю с научной миссией. Чтобы наблюдать за людьми, они приняли человеческий облик и поселились вместе в одном доме.

Иллюстрация планеты Земля / Placidplace / Pixabay

Дик Соломон постоянно пытался понять людей

Командир миссии Дик в исполнении Джона Литгоу должен был руководить исследованием Земли, но сам постоянно попадал в нелепые ситуации.

Одна из характерных реплик Дика: "Я не понимаю людей". Именно такое отношение к самым обычным человеческим поступкам стало одной из главных комедийных особенностей сериала.

Томми был подростком только внешне

Томми Соломона сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Его герой выглядел как школьник, хотя на самом деле был взрослым пришельцем и самым интеллектуально развитым членом команды.

Его отношение к земной жизни прекрасно передавала фраза: "Я слишком умён для этого".

Салли должна была быть мужчиной

Салли Соломон в исполнении Кристен Джонстон первоначально задумывалась как мужской персонаж. После изменения концепции именно она стала одной из самых ярких героинь шоу.

Её прямолинейность часто создавала комические ситуации. Одна из характерных реплик Салли: "Я не понимаю, почему мужчины так странно себя ведут".

Пришельцы воспринимали обычную жизнь как эксперимент

Любовь, работа, дружба и даже поход в магазин становились для героев предметом научного исследования. Они могли часами обсуждать то, что обычному человеку кажется совершенно очевидным.

Дик однажды формулирует их проблему предельно просто: "Мы здесь, чтобы изучать людей. А я сам не знаю, как быть человеком".

Сериал стал настоящим телевизионным хитом

"Третья планета от Солнца" выходила с 1996 по 2001 год и насчитывает 139 эпизодов. Джон Литгоу несколько раз становился лауреатом премии "Эмми" за роль Дика Соломона.

И, пожалуй, лучше всего настроение сериала передаёт ещё одна короткая фраза Дика: "Земля — очень странное место".

Главная шутка "Третьей планеты от Солнца" оказалась простой: пришельцы прилетели изучать людей, но в итоге сами постоянно нуждались в уроках человеческой жизни.

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