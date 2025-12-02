Як фантастичні фільми передбачали 2025 рік: що вгадали, а де помилилися

Режисери та сценаристи у фантастичних фільмах часто намагалися передбачити, як виглядатиме світ через десятиліття. Тепер, у 2025 році, ми вже можемо перевірити їх прогнози на майбутнє. Частина з них здається вражаюче пророчою, тоді як інші погляди можна віднести до сміливого польоту фантазії. Що ж в кіно вгадали про 2025 рік?

Кадр з фільму "Вона"

Фантастичним фільмам, які передбачали 2025 рік, вдалося правильно спрогнозувати розвиток штучного інтелекту і появи нових форм взаємодії з ним, швидкого прогресу у біомедицині та нейротехнологіях та зростання ролі дронів і роботизованих систем. Однак найбільш екстремальні прогнози, зокрема війни з монстрами, всесильні корпорації та тотальний контроль пам’яті, поки що залишаються лише кіно.

"Вона" (Her, 2013)

Фільм Спайка Джонза виявився одним із найбільш точних у передбаченнях щодо 2025 року. У його світі штучний інтелект стає чутливим, емпатійним і здатним до емоційних зв’язків. Головний герой Теодор закохується у свою операційну систему Саманту, яка адаптується до нього та розвивається.

У реальності 2025 року ми ще не маємо ШІ, який здатен на справжню самосвідомість. Але романтичні стосунки з алгоритмами вже не є фантастикою. Існують десятки додатків для створення "віртуальних партнерів", крім того, шлюб американки Розанни Рамос з ШІ-компаньйоном справді нагадують сюжет фільму "Вона", який вийшов за десятиліття до появи сьогоднішніх технологій штучного інтелекту.

"Різники" (Repo Men, 2009)

Стрічка показує США 2025 року, де біомеханічні органи стали масовим продуктом, а їх непомірна ціна перетворює людей на боржників корпорацій. "Різники" буквально вирізають неоплачені імплантати у тих, хто прострочив платежі.

Цей прогноз виглядає перебільшеним, але не повністю відірваним від реальності. Технології штучних органів у 2025 році справді існують. Вчені друкують судини на 3D-принтерах, імплантують титанові серця, розвивають біоінженерію. Паралельно просувається напрямок інтерфейсів "мозок-комп’ютер", включно з Neuralink.

До тотальної корпоратизації суспільства ще далеко, як і до "конфіскацій" органів, але масштаби технологій, які показані у фільмі, вже не здаються такими фантастичними.

"Кризаліс" (Chrysalis, 2007)

Фантастичний трилер показує 2025 рік, де військові технології дозволяють стирати, записувати й змінювати спогади і таким чином формувати нову особистість у старому тілі.

На перший погляд це виглядає нереальним. Але сучасна наука просувається у цьому напрямку набагато швидше, ніж очікувалось. У 2008 році дослідники вперше вибірково стерли спогади миші. А згодом дослідники показали можливість вимикати та вмикати травматичні спогади.

Для лікування посттравматичних розладів у майбутньому ця технологія може стати реальністю, хоча повного "перезапису" пам’яті, як у фільмі, поки що немає.

"Тихоокеанський рубіж" (Pacific Rim, 2013)

2025 рік у стрічці дель Торо, це час, коли людство веде війну з монстрами з іншого виміру, керуючи величезними бойовими роботами-єгерами.

Фантастика залишилася фантастикою і у реальному 2025 році вторгнення кайдзю не сталося. Замість гігантських роботів сучасні війни демонструють ефективність компактних БПЛА й автономних систем, про які фантасти минулого майже не говорили. Однак, Станіслав Лем у 1964 році в "Непереможному" передбачив рої дронів, які сьогодні стали технологією, що найбільше змінила реальні війни.

"Спорт майбутнього" (Futuresport, 1998)

У фільмі 2025 рік виглядає як футуристичне поле бою, де світові суперечки вирішують за допомогою екстремального спорту на говербордах. Гравці змагаються у видовищній, жорсткій і майже гладіаторській грі, а перемога може визначати долю держав.

Ця ідея звучить утопічно навіть сьогодні. Але фільм передбачив деякі технології, зокрема розумні будинки, дрони-шпигуни, кіборгів-репортерів. Усе це у 2025 році вже існує, хоча й у значно скромнішому вигляді.

