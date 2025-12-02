logo_ukra

Як фантастичні фільми передбачали 2025 рік: що вгадали, а де помилилися
commentss НОВИНИ Всі новини

Як фантастичні фільми передбачали 2025 рік: що вгадали, а де помилилися

Які фантастичні фільми передбачали 2025 рік та наскільки точними виявилися їхні прогнози

2 грудня 2025, 17:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Режисери та сценаристи у фантастичних фільмах часто намагалися передбачити, як виглядатиме світ через десятиліття. Тепер, у 2025 році, ми вже можемо перевірити їх прогнози на майбутнє. Частина з них здається вражаюче пророчою, тоді як інші погляди можна віднести до сміливого польоту фантазії. Що ж в кіно вгадали про 2025 рік?

Як фантастичні фільми передбачали 2025 рік: що вгадали, а де помилилися

Кадр з фільму "Вона"

Фантастичним фільмам, які передбачали 2025 рік, вдалося правильно спрогнозувати розвиток штучного інтелекту і появи нових форм взаємодії з ним, швидкого прогресу у біомедицині та нейротехнологіях та зростання ролі дронів і роботизованих систем. Однак найбільш екстремальні прогнози, зокрема війни з монстрами, всесильні корпорації та тотальний контроль пам’яті, поки що залишаються лише кіно.

"Вона" (Her, 2013)

Як фантастичні фільми передбачали 2025 рік: що вгадали, а де помилилися - фото 2

Фільм Спайка Джонза виявився одним із найбільш точних у передбаченнях щодо 2025 року. У його світі штучний інтелект стає чутливим, емпатійним і здатним до емоційних зв’язків. Головний герой Теодор закохується у свою операційну систему Саманту, яка адаптується до нього та розвивається.

У реальності 2025 року ми ще не маємо ШІ, який здатен на справжню самосвідомість. Але романтичні стосунки з алгоритмами вже не є фантастикою. Існують десятки додатків для створення "віртуальних партнерів", крім того, шлюб американки Розанни Рамос з ШІ-компаньйоном справді нагадують сюжет фільму "Вона", який вийшов за десятиліття до появи сьогоднішніх технологій штучного інтелекту.

"Різники" (Repo Men, 2009)

Як фантастичні фільми передбачали 2025 рік: що вгадали, а де помилилися - фото 2

Стрічка показує США 2025 року, де біомеханічні органи стали масовим продуктом, а їх непомірна ціна перетворює людей на боржників корпорацій. "Різники" буквально вирізають неоплачені імплантати у тих, хто прострочив платежі.

Цей прогноз виглядає перебільшеним, але не повністю відірваним від реальності. Технології штучних органів у 2025 році справді існують. Вчені друкують судини на 3D-принтерах, імплантують титанові серця, розвивають біоінженерію. Паралельно просувається напрямок інтерфейсів "мозок-комп’ютер", включно з Neuralink.

До тотальної корпоратизації суспільства ще далеко, як і до "конфіскацій" органів, але масштаби технологій, які показані у фільмі, вже не здаються такими фантастичними.

"Кризаліс" (Chrysalis, 2007)

Як фантастичні фільми передбачали 2025 рік: що вгадали, а де помилилися - фото 2

Фантастичний трилер показує 2025 рік, де військові технології дозволяють стирати, записувати й змінювати спогади і таким чином формувати нову особистість у старому тілі.

На перший погляд це виглядає нереальним. Але сучасна наука просувається у цьому напрямку набагато швидше, ніж очікувалось. У 2008 році дослідники вперше вибірково стерли спогади миші. А згодом дослідники показали можливість вимикати та вмикати травматичні спогади.

Для лікування посттравматичних розладів у майбутньому ця технологія може стати реальністю, хоча повного "перезапису" пам’яті, як у фільмі, поки що немає.

"Тихоокеанський рубіж" (Pacific Rim, 2013)

Як фантастичні фільми передбачали 2025 рік: що вгадали, а де помилилися - фото 2

2025 рік у стрічці дель Торо, це час, коли людство веде війну з монстрами з іншого виміру, керуючи величезними бойовими роботами-єгерами.

Фантастика залишилася фантастикою і у реальному 2025 році вторгнення кайдзю не сталося. Замість гігантських роботів сучасні війни демонструють ефективність компактних БПЛА й автономних систем, про які фантасти минулого майже не говорили. Однак, Станіслав Лем у 1964 році в "Непереможному" передбачив рої дронів, які сьогодні стали технологією, що найбільше змінила реальні війни.

"Спорт майбутнього" (Futuresport, 1998)

Як фантастичні фільми передбачали 2025 рік: що вгадали, а де помилилися - фото 2

У фільмі 2025 рік виглядає як футуристичне поле бою, де світові суперечки вирішують за допомогою екстремального спорту на говербордах. Гравці змагаються у видовищній, жорсткій і майже гладіаторській грі, а перемога може визначати долю держав.

Ця ідея звучить утопічно навіть сьогодні. Але фільм передбачив деякі технології, зокрема розумні будинки, дрони-шпигуни, кіборгів-репортерів. Усе це у 2025 році вже існує, хоча й у значно скромнішому вигляді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 5 фільмів, де нікому не можна довіряти.

Також "Коментарі" писали про культові фільми, які допоможуть зрозуміти складні наукові концепції.



