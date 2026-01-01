Самые ожидаемые фильмы 2026 года: что нового выйдет в кино

2026 год обещает стать одним из самых насыщенных в мировом кинопрокате за последнее десятилетие. Зрителей ожидают возвращения знаковых франшиз, смелые авторские интерпретации классики и новые разделы во вселенных Marvel, DC, Pixar и Star Wars. Собрали самые ожидаемые фильмы года.

Самые ожидаемые фильмы 2026 года

28 лет спустя: Храм костей (16 января)

Новый фильм Нии ДаКосты расширяет вселенную культового постапокалиптического хоррора, сосредотачиваясь на персонаже Спайка, выживающем в разрушенной Англии. Киллиан Мерфи ненадолго возвращается к роли Джима, объединяя новую историю с оригинальной трилогией. Проект позиционируется как начало новой сюжетной арки с последующими сиквелами.

Супер Марио Галактика в кино (3 апреля)

Продолжение кассового хита 2023 года вдохновенное игрой Super Mario Galaxy обещает еще более масштабное визуальное путешествие. Фильм делает ставку на ностальгию, в то же время расширяя вселенную Марио для новой аудитории.

Дьявол носит Prada 2 (1 мая)

Два десятилетия спустя культовая модная драма возвращается с оригинальным актерским составом во главе с Мэрил Стрип и Энн Хетевей. Сюжет держат в тайне, но он, вероятно, будет исследовать трансформацию индустрии моды в эпоху цифровых медиа.

Мандалорец и Грогу (22 мая)

После успеха сериала Lucasfilm переносит историю на большой экран, сделав ее доступной для более широкой аудитории. Педро Паскаль снова сыграет Мандалорца, а Грогу станет центральной фигурой сюжета. Фильм должен закрепить новую эру Star Wars вне саги о Скайвокерах.

История игрушек 5 (19 июня)

Pixar возвращается в свою флагманскую франшизу с темой противостояния игрушек современным технологиям. Новый антагонист анимационного фильма – это электронный гаджет, бросающий вызов обычному миру Вуди и Базза. Лента нацелена не только на детей, но и на взрослых зрителей, выросших вместе с серией.

Супердевушка (26 июня)

Фильм станет продолжением обновленной вселенной DC после "Супермена" Джеймса Ганна. Милли Алкок сыграет более мятежную и независимую версию криптонской героини. Проект должен заложить базу для расширения космической линии DC Studios.

Одиссея (17 июля)

Кристофер Нолан экранизирует эпос Гомера в своем самом амбициозном проекте, снятом исключительно на пленку IMAX 70 мм. Мэтт Дэймон играет Одиссея на его пути домой, а Том Голланд, Энн Гетевэй и Зендая играют его сына Телемаха, жену Пенелопу и защитницу Афину. Фильм называют самым ожидаемым в 2026 году.

Человек-паук: Новый день (31 июля)

Marvel запускает новую трилогию с Томом Голландом, сосредотачиваясь на "уличном" уровне истории Питера Паркера. Возвращение старых персонажей совмещается с более камерным подходом к сюжету. Лента должна обновить образ Человека-паука после космических событий предыдущих фаз MCU.

Мстители: Судный день (18 декабря)

Первый фильм о Мстителях после "Конца игры" объединяет персонажей из разных уголков MCU. Центральным антагонистом станет Доктор Дум, а масштаб истории готовит почву для "Тайных войн". Это ключевой этап перезапуска франшизы и всей кинематографической стратегии Marvel.

Дюна: Часть третья (18 декабря)

Финал трилогии Дэнни Вильнева переносит зрителя на 12 лет вперед после событий второй части. История сосредотачивается на последствиях правления Пола Атрейдеса и его "священной войны". Фильм должен завершить одну из самых амбициозных экранизаций научной фантастики 21 века.

