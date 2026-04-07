logo_ukra

BTC/USD

67958

ETH/USD

2073.12

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля фільми і серіали "Найкраще, що я коли-небудь бачив у кіно": Спілберг розхвалив один фільм
commentss НОВИНИ Всі новини

"Найкраще, що я коли-небудь бачив у кіно": Спілберг розхвалив один фільм

Стівен Спілберг захоплено відгукнувся про фільм "Дюна" Дені Вільнева.

7 квітня 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Легендарний режисер Стівен Спілберг високо оцінив науково-фантастичну епопею Дені Вільнева "Дюна: Частина друга", назвавши її однією з найкращих речей, які він будь-коли бачив у кіно. Один з найвідоміших режисерів сучасного кінематографа заявив, що не може дочекатися продовження "Дюни", яка вийде в кінці цього року.

"Найкраще, що я коли-небудь бачив у кіно": Спілберг розхвалив один фільм

Стівен Спілберг. Фото з відкритих джерел

Стівен Спілберг в інтерв’ю журналу Empire зізнався, що давно захоплюється творчістю Вільнева, а масштабна екранізація культового циклу Френка Герберта стала для нього справжнім відкриттям. 

"Нещодавно я закохався в серію "Дюна". Це одні з моїх улюблених науково-фантастичних фільмів, не лише серед останніх, а й усіх часів. Особливо другий фільм. Я думаю, що "Дюна: Частина друга" — це найкраща робота Дені. Не можу дочекатися третьої частини. Я впевнений, що він покаже її мені першим. Я його великий шанувальник", — сказав Спілберг.

Це не перший випадок, коли культовий режисер "Щелеп", "Інопланетянина" та "Парку Юрського періоду" публічно захоплюється фільмами Вільнева. Після прем’єри фільму "Дюна: Частина друга" він уже називав стрічку одним із найвизначніших науково-фантастичних фільмів, які бачив у житті.

Тим часом шанувальники франшизи очікують продовження історії. Наступний фільм у серії отримв назву "Дюна: Частина третя" та стане екранізацією роману "Дюна Месія". У новій частині сюжет зосередиться на подальшій долі Пола Атрейдеса, який став правителем та змушений жити під тягарем власної легенди та пророцтва.

У фільмі знову з’являться провідні актори "Дюни", зокрема Тімоті Шаламе, Зендая, Флоренс П'ю, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем та Аня Тейлор-Джой. Творці обіцяють, що третя частина "Дюни" стане більш політичною та філософською історією і завершить епічну подорож головного героя.

Прем’єра фільму "Дюна: Частина третя" запланована на 18 грудня 2026 року.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини