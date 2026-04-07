"Лучшее, что я когда-либо видел в кино": Спилберг расхвалил один фильм

Легендарный режиссер Стивен Спилберг высоко оценил научно-фантастическую эпопею Дени Вильнева "Дюна: Часть вторая", назвав ее одной из лучших вещей, которые он видел в кино. Один из известнейших режиссеров современного кинематографа заявил, что не может дождаться продолжения "Дюны", которая выйдет в конце этого года.

Стивен Спилберг.

Стивен Спилберг в интервью журналу Empire признался, что давно увлекается творчеством Вильнева, а масштабная экранизация культового цикла Фрэнка Герберта стала для него подлинным открытием.

"Недавно я влюбился в серию "Дюна". Это одни из моих любимых научно-фантастических фильмов, не только среди последних, но и всех времен. Особенно второй фильм. Я думаю, что "Дюна: Часть вторая" – это лучшая работа Дени. Не могу дождаться третьей части. Я уверен, что он покажет мне ее первым. Я его большой поклонник", — сказал Спилберг.

Это не первый случай, когда культовый режиссер "Челюсти", "Инопланетянина" и "Парка Юрского периода" публично увлекается фильмами Вильнева. После премьеры фильма "Дюна: Часть вторая" он уже называл фильм одним из самых выдающихся научно-фантастических фильмов, которые видел в жизни.

Тем временем поклонники франшизы ожидают продолжения истории. Следующий фильм в серии получил название "Дюна: Часть третья" и станет экранизацией романа "Дюна Мессия". В новой части сюжет сосредоточится на дальнейшей судьбе Пола Атрейдеса, ставшего правителем и вынужденного жить под бременем собственной легенды и пророчества.

В фильме снова появятся ведущие актеры "Дюны", в том числе Тимоти Шаламе, Зендая, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и Аня Тейлор-Джой. Создатели обещают, что третья "Дюна" станет более политической и философской историей и завершит эпическое путешествие главного героя.

Премьера фильма "Дюна: Часть третья" намечена на 18 декабря 2026 года.

