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Мільйони лише на папері: Держкіно здивувало реальною цифрою фінансування українських фільмів

Держкіно розкрило карти: бюджетні мільйони розподілено, але фінансування виділяють частинами

20 серпня 2026, 15:52
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Кравцев Сергей

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) оприлюднило офіційні дані щодо фінансування національного кінематографа у 2026 році. Інформація стала відома у відповіді на офіційний журналістський запит інформаційного порталу "Коментарі".

Мільйони лише на папері: Держкіно здивувало реальною цифрою фінансування українських фільмів

Кіно в Україні

Згідно з документом, у 2026 році в межах бюджетної програми КПКВК 3806030 "Державна підтримка кінематографії, у тому числі документування воєнних злочинів" на виробництво українських стрічок закладено чималу суму – 110 040,8 тисячі гривень.

Проте реальна картина з виплатами виглядає дещо інакше. Станом на дату надання відповіді кіновиробники фактично отримали лише меншу частину від запланованого бюджету – 30 371,2 тисячі гривень.

Попри обмежене поточне фінансування, українська кіноіндустрія продовжує активно працювати. Відомство повідомило, що сьогодні на різних етапах виробництва перебувають 64 кінопроєкти, які претендують на державну підтримку або вже отримують її.

Також видання "Коментарі" повідомляло – таємниця, яку продюсери франшизи про Джеймса Бонда берегли сильніше за державні секрети Великої Британії, здається, нарешті пролилася у світло. Поки фанати сперечалися, хто замінить Деніела Крейґа, відомий британський телеведучий та письменник Річард Осман зронив фразу, яка миттєво підірвала кіносвіт.

Під час запису популярного подкасту The Rest Is Entertainment Осман абсолютно спокійно і без жодних вагань назвав ім'я нового агента 007. За його словами, заповітний смокінг уже приміряв 36-річний шотландський актор Джек Лоуден.

Раніше "Коментарі" писали – зірка "Гаррі Поттера" заробила на OnlyFans більше, ніж у кіно: що вона показує.




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