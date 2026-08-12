Зірка шпигунського хіта стане новим Джеймсом Бондом: відомий ведучий розкрив головну інтригу кіно

Таємниця, яку продюсери франшизи про Джеймса Бонда берегли сильніше за державні секрети Великої Британії, здається, нарешті пролилася у світло. Поки фанати сперечалися, хто замінить Деніела Крейґа, відомий британський телеведучий та письменник Річард Осман зронив фразу, яка миттєво підірвала кіносвіт.

Актор Джек Лоуден / Фото: Wikimedia Commons / Flickr (Ibsan73)

Під час запису популярного подкасту The Rest Is Entertainment Осман абсолютно спокійно і без жодних вагань назвав ім'я нового агента 007. За його словами, заповітний смокінг уже приміряв 36-річний шотландський актор Джек Лоуден.

Необережна обмовка чи випадковий витік?

Заява, що збурила Голлівуд: обговорюючи майбутнє супершпигуна, Осман упевнено повідомив, що вибір продюсерів уже зроблено, а Лоуден — це абсолютно феноменальний кастинг.

Шпигунський бекграунд: для шанувальників якісних трилерів це ім'я не нове. Джек Лоуден чудово знайомий глядачам за роллю оперативника Рівера Картрайта у хітовому серіалі "Повільні коні" (Slow Horses), а також за фільмом "Дюнкерк".

Загадкова реакція: коли співведуча подкасту Марина Гайд прямо запитала, чи це його приватне припущення, чи реальний витік з-за лаштунків, Осман лише загадково усміхнувся і повторив, що актор ідеально підходить на роль.

Гробова тиша продюсерів: творці Бондіани — Барбара Брокколі та Майкл Дж. Вілсон — поки що утримують мовчання. Проте відсутність миттєвого спростування лише підігріває чутки.

Тривалий час головними фаворитами вважалися Аарон Тейлор-Джонсон, Пол Мескал та Тео Джеймс. Проте якщо інсайд Османа підтвердиться, на Голлівуд чекає новий, значно похмуріший і психологічніший Джеймс Бонд.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як легендарний Aston Martin перетворив Джеймса Бонда на ікону кінематографа.



