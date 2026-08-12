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Зірка шпигунського хіта стане новим Джеймсом Бондом: відомий ведучий розкрив головну інтригу кіно

Британський телеведучий Річард Осман випадково видав ім'я актора, який нібито вже затверджений на роль 007. Ним виявився шотландець Джек Лоуден.

12 серпня 2026, 22:01
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Сергій Кречмаровський

Таємниця, яку продюсери франшизи про Джеймса Бонда берегли сильніше за державні секрети Великої Британії, здається, нарешті пролилася у світло. Поки фанати сперечалися, хто замінить Деніела Крейґа, відомий британський телеведучий та письменник Річард Осман зронив фразу, яка миттєво підірвала кіносвіт.

Зірка шпигунського хіта стане новим Джеймсом Бондом: відомий ведучий розкрив головну інтригу кіно

Актор Джек Лоуден / Фото: Wikimedia Commons / Flickr (Ibsan73)

Під час запису популярного подкасту The Rest Is Entertainment Осман абсолютно спокійно і без жодних вагань назвав ім'я нового агента 007. За його словами, заповітний смокінг уже приміряв 36-річний шотландський актор Джек Лоуден.

Необережна обмовка чи випадковий витік?

  • Заява, що збурила Голлівуд: обговорюючи майбутнє супершпигуна, Осман упевнено повідомив, що вибір продюсерів уже зроблено, а Лоуден — це абсолютно феноменальний кастинг.

  • Шпигунський бекграунд: для шанувальників якісних трилерів це ім'я не нове. Джек Лоуден чудово знайомий глядачам за роллю оперативника Рівера Картрайта у хітовому серіалі "Повільні коні" (Slow Horses), а також за фільмом "Дюнкерк".

  • Загадкова реакція: коли співведуча подкасту Марина Гайд прямо запитала, чи це його приватне припущення, чи реальний витік з-за лаштунків, Осман лише загадково усміхнувся і повторив, що актор ідеально підходить на роль.

  • Гробова тиша продюсерів: творці Бондіани — Барбара Брокколі та Майкл Дж. Вілсон — поки що утримують мовчання. Проте відсутність миттєвого спростування лише підігріває чутки.

Тривалий час головними фаворитами вважалися Аарон Тейлор-Джонсон, Пол Мескал та Тео Джеймс. Проте якщо інсайд Османа підтвердиться, на Голлівуд чекає новий, значно похмуріший і психологічніший Джеймс Бонд.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як легендарний Aston Martin перетворив Джеймса Бонда на ікону кінематографа.




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Джерело: https://www.euronews.com/culture/2026/08/12/jack-lowden-for-james-bond-did-british-tv-presenter-and-author-richard-osman-leak-identity
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