"Лицар сімох королівств": коли вийде 2 сезон і що відомо про продовження серіалу

Серіал "Лицар сімох королівств" був створений за новелами Джорджа Р. Р. Мартіна та переніс глядачів у Вестерос за століття до подій основної саги серіалу "Гра престолів". Він розповідає історію сера Дункана Високого і його зброєносця Егга. Після закінчення першого сезону зібрали усе, що відомо про другий сезон серіалу "Лицар сімох королівств", від дати виходу до кількості епізодів і можливий сюжет.

Лицар сімох королівств: коли вийде 2 сезон

Перший сезон "Лицаря сімох королівств" адаптував новелу Мартіна "Межовий лицар" і завершився 22 лютого 2026 року. Одразу після цього шанувальники серіалу цікавляться, коли вийде 2 сезон і яким буде його сюжет.

Дата виходу 2 сезону серіалу "Лицар сімох королівств"

Про продовження серіалу HBO оголосив ще у листопаді 2025 року, тобто за два місяці до прем’єри першого сезону. Зйомки другої частини стартували у грудні 2025-го. Очікується, що 2 сезон серіалу "Лицар сімох королівств" вийде у 2027 році та збереже формат із шести епізодів, які транслюватимуться щотижня.

Продюсери не приховують амбіцій зробити серіал "Лицар сімох королівств" щорічним проєктом. Виконавча віцепрезидентка HBO Франческа Орсі раніше заявляла, що студія планує екранізувати щонайменше три новели циклу "Історій Дунка і Егга". Крім того, сам Мартін натякав, що має ще більше чорнових оповідок про цих персонажів.

Про що буде 2 сезон серіалу "Лицар семи королівств"

Другий сезон "Лицар семи королівств" базуватиметься на новелі "Присяжний меч". На героїв чекає нова пригода в іншій частині Вестероса. Цього разу Дунк і Егг опиняться в епіцентрі конфлікту між збіднілим сером Юстасом Осгрієм та владною леді Роханною Веббер, відомою як Червона Вдова. Причиною протистояння стане боротьба за водні ресурси під час руйнівної посухи.

Локальний земельний конфлікт у другому сезоні "Лицаря сімох королівств" поступово переросте у жорстоке випробування боєм. Водночас історія глибше розкриє моральні дилеми Дунка та складні стосунки між героями. Як і в першому сезоні, серіал поєднає лицарську романтику з політичними інтригами, які стали фірмовим стилем світу Вестероса.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Залізний трон із серіалу "Гра престолів" продали на аукціоні за приголомшливу суму.

Також "Коментарі" писали про те, коли вийде 3 сезон серіалу "Фолаут".