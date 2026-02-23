"Рыцарь семи королевств": когда выйдет 2 сезон и что известно о продолжении сериала

Сериал "Рыцарь семи королевств" был создан по новеллам Джорджа Р. Р. Мартина и перенес зрителей в Вестерос за столетие до событий основной саги сериала "Игра престолов". Он рассказывает историю сэра Дункана Высокого и его оруженосца Эгга. После окончания первого сезона собрали все, что известно о втором сезоне сериала "Рыцарь семи королевств", от даты выхода к количеству эпизодов и возможном сюжете.

Рыцарь семи королевств: когда выйдет 2 сезон

Первый сезон "Рыцаря семи королевств" адаптировал новеллу Мартина "Граничный рыцарь" и завершился 22 февраля 2026 года. Сразу после этого поклонники сериала интересуются, когда выйдет 2 сезон и каков будет его сюжет.

Дата выхода 2 сезона сериала "Рыцарь семи королевств"

О продлении сериала HBO объявил еще в ноябре 2025 года, то есть за два месяца до премьеры первого сезона. Съемки второй части стартовали в декабре 2025 года. Ожидается, что 2 сезон сериала "Рыцарь семи королевств" выйдет в 2027 году и сохранит формат из шести эпизодов, которые будут транслироваться еженедельно.

Продюсеры не скрывают амбиций сделать сериал "Рыцарь семи королевств" ежегодным проектом. Исполнительная вице-президент HBO Франческа Орси ранее заявляла, что студия планирует экранизировать по меньшей мере три новеллы цикла "Историй Дунка и Эгга". Кроме того, сам Мартин намекал, что имеет еще больше черновых рассказов об этих персонажах.

О чем будет 2 сезон сериала "Рыцарь семи королевств"

Второй сезон "Рыцарь семи королевств" будет базироваться на новелле "Присяжный меч". Героев ждет новое приключение в другой части Вестероса. В этот раз Дунк и Эгг окажутся в эпицентре конфликта между обедневшим сэром Юстасом Осгрием и властной леди Роханной Уэббер, известной как Красная Вдова. Причиной противостояния станет борьба за водные ресурсы во время разрушительной засухи.

Локальный земельный конфликт во втором сезоне "Рыцаря семерых королевств" постепенно перерастет в жестокое испытание боем. В то же время, история глубже раскроет моральные дилеммы Дунка и сложные отношения между героями. Как и в первом сезоне, сериал соединит рыцарскую романтику с политическими интригами, ставшими фирменным стилем мира Вестероса.

