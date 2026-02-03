Коли вийде 3 сезон серіалу "Фолаут" (Fallout): що відомо про продовження

Ще до виходу другого сезону Amazon підтвердив продовження серіалу серіал "Фолаут" на третій сезон. Серіал знятий за мотивами культової ігрової франшизи Bethesda залишається одним із найбільших успіхів Prime Video. Розповідаємо, усе що відомо про дату виходу нового сезону Fallout та його сюжет.

Серіал "Фолаут" (Fallout)

Коли вийде 3 сезон серіалу "Фолаут"

Про продовження серіалу "Фолаут" було оголошено у травні 2025 року під час презентації Amazon Upfront у Нью-Йорку. На сцену тоді вийшли зірки шоу Елла Пернелл, Аарон Мотен і Волтон Гоггінс, підтвердивши, що історія виживання у зруйнованій Америці далека від завершення.

За даними Production List, зйомки третього сезону мають стартувати у травні 2026 року. З огляду на складне виробництво та значну кількість візуальних ефектів, швидкого релізу очікувати не варто. Для порівняння, другий сезон "Фолаут" знімали близько року, і він вийшов через 11 місяців після початку виробництва. Якщо графік збережеться, прем’єра 3 сезону Fallout найімовірніше відбудеться у 2027 році.

Про що може бути 3 сезон "Фолаут"

Офіційних деталей сюжету третього сезону "Фолаут" наразі немає, однак інсайдери припускають, що новий сезон розширить географію всесвіту Fallout. Перші сезони серіалу вже торкнулися подій у Каліфорнії, Неваді та пустелі Мохаве. Ці локації добре знайомі фанатам за першими двома частинами культової гри Fallout та Fallout: New Vegas.

Водночас ігрова серія пропонує значно ширший простір для адаптації у серіал. Наприклад, події Fallout 3 розгорталися у Вашингтоні, Fallout 4 досліджував Нову Англію, насамперед міста Бостон та Мен, а Fallout 76 відкрив Аппалачі. Крім того, після запуску доповнень відкрилися такі нові місця для дослідження, як Піттсбург, Пенсільванія, Атлантик-Сіті та Нью-Джерсі.

Саме ці регіони можуть стати новими територіями для розвитку серіалу, з новими фракціями, конфліктами та моральними дилемами, які є фірмовими рисами всесвіту Fallout.

