22 липня вийшов "План 9 з відкритого космосу": як головний кінопровал став культовою класикою

22 липня 1959 року в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фантастичного фільму Едварда Вуда-молодшого під назвою "План 9 з відкритого космосу". Творці щиро сподівалися на видовищний прокатний успіх. Але замість цього вони подарували світові найвідоміший приклад культового треш-кінематографа. Довгий час стрічку офіційно величали найгіршим фільмом усіх часів, проте з роками її статус докорінно змінився.

Афиша фильму. Фото з відкритих джерел

Сюжет розповідає про прибульців, які намагаються врятувати всесвіт від людської дурості та створення руйнівної зброї. Іншопланетяни реалізують свій план та оживляють мерців. Амбітний задум режисера зіштовхнувся з катастрофічним браком бюджету та абсурдною технічною реалізацією. Замість лячної фантастики глядачі побачили кумедні сцени з хиткими картонними декораціями.

Історія створення цього проєкту сповнена дивовижних курйозів. Для знімання інопланетних летючих тарілок режисер використовував дешеві іграшкові модельки та навіть колісні ковпаки від автомобілів, які висіли на звичайній волосіні. Сценарій писався буквально на ходу, а спецефекти виглядали так наївно, що викликали у глядацькій залі щирий регіт замість запланованого страху.

Найвідомішим "дефектом" стрічки стала участь зірки жахів Бели Лугоші. Актор помер на самому початку знімання, встигнувши знятися лише у кількох коротких проходах без слів. Ед Вуд вирішив не відмовлятися від гучного імені на афіші та взяв на заміну дублера. Ним став особистий масажист дружини режисера, який був набагато вищим за Лугоші та постійно закривав обличчя чорним плащем, сподіваючись, що глядачі не помітять підміни.

Сьогодні "План 9" уже ніхто не вважає найгіршою стрічкою в історії, адже сучасний кінематограф породив куди більш жахливі та нудні картини. Фільм Еда Вуда перейшов у категорію легендарних робіт, які дивляться з величезним теплом і посмішкою. Це унікальний приклад того, як щира любов до кіно та нестримне бажання творити перетворили провальний проєкт на безсмертне свято абсурду.

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