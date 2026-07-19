Крістофер Нолан пояснив, чому вирізав культовий 3000-річний жарт з фільму "Одіссея"

Новий фільм Крістофера Нолана "Одіссея", який вийшов у світовий прокат 17 липня, викликав активне обговорення серед шанувальників античної літератури. Однією з найбільш неочікуваних деталей стало те, що режисер не включив до сценарію відомий жарт з поеми Гомера, якому понад три тисячі років.

Крістофер Нолан. Фото: Depositphotos

Крістофер Нолан в інтерв'ю для The Daily Show пояснив, що свідомо відмовився від культового каламбуру через складність його перекладу сучасною мовою. За словами режисера, він намагався знайти спосіб зберегти оригінальну гру слів, але це виявилося практично неможливим.

Йдеться про сцену зустрічі Одіссея з циклопом Поліфемом. У класичній версії епосу герой називає себе Оутіс, що грецькою означає "Ніхто". Коли пізніше він осліплює циклопа, той кличе на допомогу інших велетнів, які запитують Поліфема, що сталося, а той відповідає, що його атакував "Ніхто". Саме ця двозначність і створює один із найвідоміших жартів античної літератури.

"Це каламбур. А каламбури дуже важко перекладати. Я справді намагався, але не знайшов способу, щоб він працював у фільмі", — пояснив Нолан.

Попри відмову від цього епізоду, режисер наголосив, що прагнув максимально зберегти дух твору Гомера. Для зйомок команда використовувала справжні човни, природні локації та мінімізувала використання комп'ютерної графіки.

За словами Нолана, головною метою було зробити подорож Одіссея максимально відчутною для глядача.

"Ми, звичайно, використовуємо всі трюки з книги. Але ми хотіли знайти справжні місця, отримати справжній човен… Це був складний фільм з усіх правильних причин. "Одіссея" має бути складною", — зазначив режисер.

Нова екранізація грецького епосу стала одним з наймасштабніших проєктів Нолана. У фільмі Одісея зіграли Том Голланд, Метт Деймон, Зендая, Роберт Паттінсон, Енн Гетевей, Лупіта Ньонго та Елліотт Пейдж.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ілон Маск розкритикував Нолана через темношкіру акторку у фільмі "Одіссея".