22 июля вышел "План 9 из открытого космоса": как главный кинопровал стал культовой классикой

22 июля 1959 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера фантастического фильма Эдварда Вуда-младшего под названием "План 9 из открытого космоса". Создатели искренне надеялись на зрелищный прокатный успех. Но вместо этого они подарили миру самый известный пример культового трэш-кинематографа. Долгое время фильм официально считали худшим фильмом всех времен, однако с годами ее статус коренным образом изменился.

Афиша фильма. Фото из открытых источников

Сюжет рассказывает о пришельцах, пытающихся спасти вселенную от человеческой глупости и разрушительного оружия. Инопланетяне реализуют свой план и оживляют мертвецов. Амбициозный замысел режиссера столкнулся с катастрофической нехваткой бюджета и абсурдной технической реализацией. Вместо страшной фантастики зрители увидели забавные сцены с шаткими картонными декорациями.

История создания этого проекта полна удивительных курьезов. Для съемки инопланетных летучих тарелок режиссер использовал дешевые игрушечные модельки и даже колесные колпаки от автомобилей, висевших на обычной леске. Сценарий писался буквально на ходу, а спецэффекты выглядели так наивно, что вызывали в зрительном зале искренний хохот вместо запланированного страха.

Самым известным "дефектом" ленты стало участие звезды ужасов Белы Лугоши. Актер умер в самом начале съемки, успев сняться только в нескольких коротких эпизодах без слов. Эд Вуд решил не отказываться от громкого имени на афише и взял на смену дублера. Им стал личный массажист жены режиссера, который был намного выше Лугоши и постоянно закрывал лицо черным плащом, надеясь, что зрители не заметят подмены.

Сегодня "План 9" уже никто не считает худшей лентой в истории, ведь современный кинематограф породил более ужасные и скучные картины. Фильм Эда Вуда перешел в категорию легендарных работ, которые смотрят с огромным теплом и улыбкой. Это уникальный пример того, как искренняя любовь к кино и безудержное желание творить превратили провальный проект в бессмертный праздник абсурда.

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