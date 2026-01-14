100 найкращих фільмів 21 століття: повний список всіх шедеврів

За останню чверть століття кінематограф пережив тектонічні зсуви. Поява стрімінгових гігантів, домінування супергеройських франшиз та технологічна революція назавжди змінили те, як ми споживаємо візуальний контент. Проте серед тисяч прем'єр є стрічки, які не просто розважали, а формували нові культурні коди та витримували випробування часом. Саме вони стали найкращими фільмами перших 25 років цього століття.

100 найкращих фільмів 21 століття. Фото з відкритих джерел

Щоб визначити справжню "золоту колекцію" сучасності, було ініційовано масштабне дослідження The New York Times. Понад 500 впливових кінематографістів, серед яких відомі режисери, актори та провідні критики Голлівуду, взяли участь в опитуванні. Вони обрали десятку своїх фаворитів, випущених після 1 січня 2000 року. Результатом став список зі 100 найкращих фільмів нашого часу.

Рейтинг кращих фільмів:

100. Суперперці (Superbad, 2007)

99. Спогади про вбивство (Memories of a Murder, 2003)

98. Людина-грізлі (Grizzly Man, 2005)

97. Гравітація (Gravity, 2013)

96. Чорна пантера (Black Panther, 2018)

95. Найгірша людина у світі (The Worst Person in the World, 2021)

94. Особлива думка (Minority Report, 2002)

93. Майкл Клейтон (Michael Clayton, 2007)

92. Гладіатор (Gladiator, 2000)

91. Акваріум (Fish Tank, 2009)

90. Френсіс Ха (Frances Ha, 2012)

89. Інтерстеллар (Interstellar, 2014)

88. Збирачі та я (The Gleaners and I, 2000)

87. Володар перснів: Хранителі персня (The Fellowship of the Ring, 2001)

86. Минулі життя (Past Lives, 2023)

85. Телеведучий: Легенда про Рона Борґанді (Anchorman, 2004)

84. Меланхолія (Melancholia, 2011)

83. Всередині Л'юїна Девіса (Inside Llewyn Davis, 2013)

82. Акт вбивства (The Act of Killing, 2012)

81. Чорний лебідь (Black Swan, 2010)

80. Повернення (Volver, 2006)

79. Древо життя (Tree of Life, 2011)

78. Післясонця (Aftersun, 2022)

77. Все завжди і водночас (Everything Everywhere All At Once, 2022)

76. О, де ж ти, брате? (O Brother, Where Art Thou, 2000)

75. Кохання (Amour, 2012)

74. Проєкт "Флорида" (The Florida Project, 2017)

73. Рататуй (Ratatouille, 2007)

72. Керол (Carol, 2015)

71. Одинадцять друзів Оушена (Ocean’s Eleven, 2001)

70. Впусти мене (Let The Right One In, 2008)

69. Опинись у моїй шкурі (Under The Skin, 2013)

68. Володар бурі (The Hurt Locker, 2008)

67. Тар (TÁR, 2022)

66. У центрі уваги (Spotlight, 2015)

65. Оппенгеймер (Oppenheimer, 2023)

64. Загублена (Gone Girl, 2014)

63. Маленька міс Щастя (Little Miss Sunshine, 2006)

62. Пам’ятай (Memento, 2000)

61. Убити Білла (Kill Bill Vol. 1, 2003)

60. Одержимість (Whiplash, 2014)

59. Тоні Ердманн (Toni Erdmann, 2016)

58. Неограновані коштовності (Uncut Gems, 2019)

57. Переможці шоу (Best in Show, 2000)

56. Кохання, що збиває з ніг (Punch-Drunk Love, 2002)

55. Початок (Inception, 2010)

54. Лабіринт Фавна (Pan’s Labyrinth, 2006)

53. Борат (Borat, 2006)

52. Фаворитка (The Favourite, 2018)

51. 12 років рабства (12 Years a Slave, 2013)

50. Вперед і вгору (Up, 2009)

49. Перед заходом сонця (Before Sunset, 2004)

48. Життя інших (The Lives of Others, 2006)

47. Майже знамениті (Almost Famous, 2000)

46. Рома (Roma, 2018)

45. Людина, яка змінила все (Moneyball, 2011)

44. Одного разу в Голлівуді (Once Upon a Time in Hollywood, 2019)

43. Олдбой (Oldboy, 2003)

42. Майстер (The Master, 2012)

41. Амелі (Amélie, 2001)

40. Один і два (Yi Yi, 2000)

39. Леді Бьорд (Lady Bird, 2017)

38. Портрет дівчини у вогні (Portrait of a Lady on Fire, 2019)

37. Називи мене своїм ім’ям (Call Me by Your Name, 2017)

36. Серйозна людина (A Serious Man, 2009)

35. Пророк (A Prophet, 2009)

34. ВОЛЛ-І (WALL·E, 2008)

33. Надера і Симін: Розлучення (A Separation, 2011)

32. Подружки нареченої (Bridesmaids, 2011)

31. Відступники (The Departed, 2006)

30. Труднощі перекладу (Lost in Translation, 2003)

29. Прибуття (Arrival, 2016)

28. Темний лицар (The Dark Knight, 2008)

27. Адаптація (Adaptation, 2002)

26. Анатомія падіння (Anatomy of a Fall, 2023)

25. Примарна нитка (Phantom Thread, 2017)

24. Вона (Her, 2013)

23. Юність (Boyhood, 2014)

22. Готель "Гранд Будапешт" (The Grand Budapest Hotel, 2014)

21. Родина Тененбаумів (The Royal Tenenbaums, 2001)

20. Вовк із Волл-стріт (The Wolf of Wall Street, 2013)

19. Зодіак (Zodiac, 2007)

18. І твою маму теж (Y tu mamá también, 2001)

17. Горбата гора (Brokeback Mountain, 2005)

16. Тигр підкрадається, дракон ховається (Crouching Tiger, Hidden Dragon, 2000)

15. Місто Бога (City of God, 2002)

14. Безславні виродки (Inglourious Basterds, 2009)

13. Останній нащадок Землі (Children of Men, 2006)

12. Зона інтересу (The Zone of Interest, 2023)

11. Шалений Макс: Дорога гніву (Mad Max: Fury Road, 2015)

10. Соціальна мережа (The Social Network, 2010)

9. Віднесені привидами (Spirited Away, 2001)

8. Пастка (Get Out, 2017)

7. Вічне сяйво чистого розуму (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)

6. Старим тут не місце (No Country for Old Men, 2007)

5. Місячне сяйво (Moonlight, 2016)

4. Любовний настрій (In the Mood for Love, 2000)

3. Нафта (There Will Be Blood, 2007)

2. Малголланд Драйв (Mulholland Drive, 2001)

1. Паразити (Parasite, 2019)

У списку 45 фільмів належать до першого десятиліття цього століття (2000-2009), 33 фільми до періоду між 2010 і 2019 роками та 22 фільми до періоду між 2019 і 2025 роками. Більшість фільмів у рейтингу зняті в США, далі йдуть Європа (переважно Велика Британія та Франція), Азія (переважно Південна Корея та Японія) та Латинська Америка.

