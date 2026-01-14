100 лучших фильмов 21 века: полный список всех шедевров

За последнюю четверть века кинематограф пережил тектоническое движение. Появление стриминговых гигантов, преобладание супергеройских франшиз и технологическая революция навсегда изменили то, как мы потребляем визуальный контент. Однако среди тысяч премьер есть ленты, которые не просто развлекали, а формировали новые культурные коды и выдерживали испытание временем. Именно они стали лучшими фильмами первых 25 лет этого столетия.

Чтобы определить настоящую "золотую коллекцию" современности, было инициировано масштабное исследование The New York Times. Более 500 влиятельных кинематографистов, среди которых известные режиссеры, актеры и ведущие критики Голливуда, приняли участие в опросе. Они выбрали десятку своих фаворитов, выпущенных после 1 января 2000 года. Результатом стал список из 100 лучших фильмов нашего времени.

100. Суперперцы (Superbad, 2007)

99. Воспоминания об убийстве (Memories of a Murder, 2003)

98. Человек-гризли (Grizzly Man, 2005)

97. Гравитация (Gravity, 2013)

96. Черная пантера (Black Panther, 2018)

95. Худший человек в мире (The Worst Person in the World, 2021)

94. Особое мнение (Minority Report, 2002)

93. Майкл Клейтон (Michael Clayton, 2007)

92. Гладиатор (Gladiator, 2000)

91. Аквариум (Fish Tank, 2009)

90. Фрэнсис Ха (Frances Ha, 2012)

89. Интерстеллар (Interstellar, 2014)

88. Собиратели и я (The Gleaners and I, 2000)

87. Властелин колец: Хранители перстня (The Fellowship of the Ring, 2001)

86. Прошлые жизни (Past Lives, 2023)

85. Телеведущий: Легенда о Роне Борганди (Anchorman, 2004)

84. Меланхолия (Melancholia, 2011)

83. Внутри Льюина Дэвиса (Inside Llewyn Davis, 2013)

82. Акт убийства (The Act of Killing, 2012)

81. Черный лебедь (Black Swan, 2010)

80. Возвращение (Volver, 2006)

79. Древо жизни (Tree of Life, 2011)

78. Послесолнца (Aftersun, 2022)

77. Все везде и сразу Everything Everywhere All At Once, 2022)

76. О, где же ты, брат? (O Brother, Where Art Thou, 2000)

75. Любовь (Amour, 2012)

74. Проект "Флорида" (The Florida Project, 2017)

73. Рататуй (Ratatouille, 2007)

72. Кэрол (Carol, 2015)

71. Одиннадцать друзей Оушена (Ocean's Eleven, 2001)

70. Впусти меня (Let The Right One In, 2008)

69. Окажись в моей шкуре (Under The Skin, 2013)

68. Обладатель бури (The Hurt Locker, 2008)

67. Тар (TÁR, 2022)

66. В центре внимания (Spotlight, 2015)

65. Оппенгеймер (Oppenheimer, 2023)

64. Исчезнувшая (Gone Girl, 2014)

63. Маленькая мисс Счастье (Little Miss Sunshine, 2006)

62. Помни (Memento, 2000)

61. Убить Билла (Kill Bill Vol. 1, 2003)

60. Одержимость (Whiplash, 2014)

59. Тони Эрдманн (Toni Erdmann, 2016)

58. Неограненные драгоценности (Uncut Gems, 2019)

57. Победители шоу (Best in Show, 2000)

56. Сбивающая с ног любовь (Punch-Drunk Love, 2002)

55. Начало (Inception, 2010)

54. Лабиринт Фавна (Pan's Labyrinth, 2006)

53. Борат (Borat, 2006)

52. Фаворитка (The Favourite, 2018)

51. 12 лет рабства (12 Years a Slave, 2013)

50. Вперед и вверх (Up, 2009)

49. Перед закатом (Before Sunset, 2004)

48. Жизнь других (The Lives of Others, 2006)

47. Почти знаменитые (Almost Famous, 2000)

46. Рома (Roma, 2018)

45. Человек, который изменил все (Moneyball, 2011)

44. Однажды в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood, 2019)

43. Олдбой (Oldboy, 2003)

42. Мастер (The Master, 2012)

41. Амели (Amélie, 2001)

40. Один и два (Yi Yi, 2000)

39. Леди Берд (Lady Bird, 2017)

38. Портрет девушки в огне (Portrait of a Lady on Fire, 2019)

37. Назови меня своим именем (Call Me by Your Name, 2017)

36. Серьезный человек (A Serious Man, 2009)

35. Пророк (A Prophet, 2009)

34. ВОЛЛ-И (WALL·E, 2008)

33. Надера и Симин: Развод (A Separation, 2011)

32. Подружки невесты (Bridesmaids, 2011)

31. Отступники (The Departed, 2006)

30. Трудности перевода (Lost in Translation, 2003)

29. Прибытие (Arrival, 2016)

28. Темный рыцарь (The Dark Knight, 2008)

27. Адаптация (Adaptation, 2002)

26. Анатомия падения (Anatomy of a Fall, 2023)

25. Призрачная нить (Phantom Thread, 2017)

24. Она (Her, 2013)

23. Юность (Boyhood, 2014)

22. Отель "Гранд Будапешт" (The Grand Budapest Hotel, 2014)

21. Семья Тененбаумов (The Royal Tenenbaums, 2001)

20. Волк из Уолл-стрит (The Wolf of Wall Street, 2013)

19. Зодиак (Zodiac, 2007)

18. И твою маму тоже (Y tu mamá también, 2001)

17. Горбатая гора (Brokeback Mountain, 2005)

16. Тигр подкрадывается, дракон прячется (Crouching Tiger, Hidden Dragon, 2000)

15. Город Бога (City of God, 2002)

14. Бесславные ублюдки (Inglourious Basterds, 2009)

13. Последний потомок Земли (Children of Men, 2006)

12. Зона интереса (The Zone of Interest, 2023)

11. Безумный Макс: Дорога гнева (Mad Max: Fury Road, 2015)

10. Социальная сеть (The Social Network, 2010)

9. Унесенные привидениями (Spirited Away, 2001)

8. Ловушка (Get Out, 2017)

7. Вечное сияние чистого разума (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004)

6. Старикам тут не место (No Country for Old Men, 2007)

5. Лунное сияние (Moonlight, 2016)

4. Любовное настроение (In the Mood for Love, 2000)

3. Нефть (There Will Be Blood, 2007)

2. Малголланд Драйв (Mulholland Drive, 2001)

1. Паразиты (Parasite, 2019)

В списке 45 фильмов относятся к первому десятилетию этого века (2000-2009), 33 фильма к периоду между 2010 и 2019 годами и 22 фильма к периоду между 2019 и 2025 годами. Большинство фильмов в рейтинге сняты в США, далее следуют Европа (преимущественно Великобритания и Франция), Азия (преимущественно Южная Корея и Япония) и Латинская Америка.

