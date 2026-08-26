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"Кривавий алмаз", "Королева" та ще 4 переможці "Оскара-2007", які варто переглянути сьогодні

Згадуємо шість яскравих стрічок 2006 року, які отримали визнання Кіноакадемії на церемонії 2007 та й досі вражають своєю актуальністю.

26 серпня 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

Церемонія "Оскар-2007" відзначила низку фільмів, випущених у 2006 році, які й сьогодні залишаються популярними та впливовими. Тоді Кіноакадемія виділила стрічки, які й через роки не втратили актуальності, гостроти та режисерського блиску.

"Кривавий алмаз", "Королева" та ще 4 переможці "Оскара-2007", які варто переглянути сьогодні

Сяйво кіномистецтва у гранях рідкісного коштовного каменя. Фото: ШІ

Ось шість яскравих фільмів сезону "Оскара" 2007 року (на основі кіноробіт 2006 року), які сьогодні варто переглянути:

  • Відступники – тріумфатор із 4 статуетками ("Оскар" за найкращий фільм та режисуру Мартіна Скорсезе). Напружений неонуар про кротів у поліції та мафії Бостона зі зірковим складом (Леонардо Ді Капріо, Метт Деймон, Джек Ніколсон) і сьогодні виглядає еталоном розумного кіно.

  • Лабіринт Фавна – візуальний шедевр Гільєрмо дель Торо, що здобув 3 "Оскари" (операторська робота, робота художників-постановників та грим). Стрічка майстерно поєднує темне фентезі та жорстоку реальність післявоєнної Іспанії 1944 року, а її глибока метафоричність робить її непідвладною часу.

  • Кривавий алмаз – пригодницька драма Едварда Цвіка з 5 номінаціями. Потужне нагадування про контрабанду коштовного каміння в Сьєрра-Леоне та ціну людського споживання із сильними акторськими роботами Леонардо Ді Капріо та Джимона Гонсу.

  • Диявол носить Prada – яскравий номінант на найкращу жіночу роль (Меріл Стріп була номінована на "Оскар") та дизайн костюмів. Сьогодні історія про роботу в модному глянці сприймається як глибоке дослідження токсичної робочої культури, вигорання та кар'єрного роздоріжжя.

  • Королева – біографічна драма про британську королівську родину в дні після загибелі принцеси Діани. Стрічка принесла Гелен Міррен абсолютно закономірний "Оскар" за найкращу жіночу роль.

  • Життя інших – потужна німецька драма про тотальний контроль і прослуховування у Східному Берліні до падіння Берлінського муру, яка заслужено здобула перемогу в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які культові фільми 2005-го варто переглянути сьогодні.



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