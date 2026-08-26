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"Кровавый алмаз", "Королева" и еще 4 победителя "Оскара-2007", которые стоит посмотреть сегодня

Вспоминаем шесть ярких лент 2006 года, которые получили признание Киноакадемии на церемонии 2007 и до сих пор поражают своей актуальностью.

26 августа 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

Церемония "Оскар-2007" отметила ряд фильмов, выпущенных в 2006 году и сегодня остающихся популярными и влиятельными. Тогда Киноакадемия выделила ленты, которые и спустя годы не потеряли актуальности, остроты и режиссерского блеска.

"Кровавый алмаз", "Королева" и еще 4 победителя "Оскара-2007", которые стоит посмотреть сегодня

Сияние киноискусства в гранях редкого драгоценного камня. Фото: ИИ

Вот шесть ярких фильмов сезона "Оскара" 2007 года (на основе киноработ 2006 года), которые сегодня стоит посмотреть:

  • Отступники – триумфатор с 4 статуэтками ("Оскар" за лучший фильм и режиссуру Мартина Скорсезе). Напряженный неонуар о кротах в полиции и мафии Бостона со звездным составом (Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон) и сегодня выглядит эталоном умного кино.

  • Лабиринт Фавна – визуальный шедевр Гильермо дель Торо, получивший 3 "Оскара" (операторская работа, работа художников-постановщиков и грим). Лента мастерски сочетает темное фэнтези и жестокую реальность послевоенной Испании 1944 года, а ее глубокая метафоричность делает ее неподвластной времени.

  • Кровавый алмаз – приключенческая драма Эдварда Цвика с 5 номинациями. Мощное напоминание о контрабанде драгоценных камней в Сьерра-Леоне и о цене человеческого потребления с сильными актерскими работами Леонардо Ди Каприо и Джимона Хонсу.

  • Дьявол носит Prada – яркий номинант на лучшую женскую роль (Мэрил Стрип была номинирована на "Оскар") и дизайн костюмов. Сегодня история о работе в модном глянце воспринимается как глубокое исследование токсичной рабочей культуры, выгорания и карьерной развилки.

  • Королева – биографическая драма о британской королевской семье в дни после гибели принцессы Дианы. Лента принесла Хелен Миррен совершенно закономерный "Оскар" за лучшую женскую роль.

  • Жизнь других – мощная немецкая драма о тотальном контроле и прослушивании в Восточном Берлине до падения Берлинской стены, которая заслуженно одержала победу в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, какие культовые фильмы 2005-го стоит посмотреть сегодня.



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