"Кінг-Конг" та ще 3 фільми з "Оскара-2006": що варто передивитися через 20 років

У межах нашої рубрики про кіно та попкультуру розповідаємо про чотири помітні фільми 2005 року випуску, які здобули престижні статуетки в ключових номінаціях на 78-й церемонії "Оскар". Той кіносезон запам'ятався запеклою боротьбою блокбастерів і драматичних проєктів, потужними акторськими перформансами та роботами, що сформували сучасний кінематограф. Переглядаючи ці стрічки сьогодні, кіномани знову знаходять у них відлуння сьогодення та глибокі емоційні історії.

Рука горили тримає золоту статуетку "Оскар". Фото: ШІ

Серед яскравих переможців того року на особливу увагу заслуговують такі стрічки:

"Кінг-Конг": грандіозний пригодницький блокбастер (реж. Пітер Джексон), який тріумфував у технічних номінаціях, здобувши одразу три премії "Оскар": за найкращі візуальні ефекти, найкращий звук та найкращий звуковий монтаж. Масштабна візуальна епопея і досі вражає своєю технічною досконалістю та емоційним розмахом.

"Переступити межу": біографічна драма про легендарного Джонні Кеша (реж. Джеймс Менголд), яка принесла Різ Візерспун омріяну золоту статуетку за найкращу жіночу роль за виконання ролі Джун Картер Кеш. Ця стрічка досі вражає своєю енергетикою та життєвою драматичністю.

"Капоте": бенефіс Філіпа Сеймура Гоффмана (реж. Беннетт Міллер), який заслужено забрав "Оскар" за найкращу чоловічу роль за майстерне втілення образу письменника Трумена Капоте. Історія про створення знаменитого роману сьогодні виглядає як напружений психологічний трилер.

"Зіткнення": головний тріумфатор церемонії у категорії "Найкращий фільм" (реж. Пол Гаггіс), а також володар нагород за найкращий оригінальний сценарій та монтаж. Ця мозаїчна драма глибоко досліджує теми соціальної напруги та расизму.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які культові фільми 2003-го варто переглянути сьогодні.