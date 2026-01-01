10 найпопулярніших серіалів, які вийшли у 2025 році

Ресурс IMDb оприлюднив список найпопулярніших серіалів 2025 року. Цей рейтинг сформований на основі переглядів сторінок мільйонів користувачів по всьому світу. До нього увійшли як нові прем’єри, так і продовження культових історій, що вже багато років утримують увагу глядачів. Це добірка серіалів, які люди шукали, обговорювали та дивилися найбільше у 2025 році.

10 найпопулярніших серіалів 2025 року

1. Білий лотос — 3 сезон (IMDb 8.0)

Новий сезон культового сатиричного трилеру переносить глядачів у розкішні локації Таїланду, де чергові відвідувачі елітного курорту стикаються з драмами, прихованими конфліктами та великими таємницями. У центрі сюжету теми влади, грошей і людської вразливості, подані з характерним для серіалу чорним гумором. У третьому сезоні з’являються нові герої, серед яких Челсі у виконанні Емі Лу Вуд та яскрава Паркер Поузі.

2. Останні з нас — 2 сезон (IMDb 8.5)

Другий сезон продовжує історію постапокаліптичного світу, ураженого грибковою інфекцією, яка знищила цивілізацію. Події зосереджені навколо Еллі та Джоела, але тепер у сюжеті більше нових персонажів і масштабніших ліній, повʼязаних із наслідками жорстокого вибору, зробленого наприкінці першого сезону. Серіал поєднує емоційну драму, глибоке дослідження людських стосунків та напружені сцени виживання.

3. Поділ (Severance) — 2 сезон (IMDb 8.7)

Один із найбільш оригінальних серіалів сучасності повернувся з новими сюжетними поворотами. "Поділ" розповідає про компанію Lumon, де працівники розділяють свою свідомість на "робочу" та "особисту". Другий сезон поглиблює тему того, що відбувається, коли ці світи починають перетинатися. Глядачі отримали більше інформації про загадкову корпорацію, минуле героїв та наслідки експериментів. Атмосфера психологічного трилеру та соціальної антиутопії стала ще сильнішою.

4. Венздей — 2 сезон (IMDb 8.0)

У другому сезоні "Венздей" продовжує навчання в академії Nevermore, де зіштовхується з новими містичними загрозами. Серіал розкриває більше деталей родини Аддамсів, з’являються Пагслі, бабуся та інші персонажі, що розширюють всесвіт. Атмосфера готичного детективу поєднується з підлітковою драмою, гумором та пригодами. Netflix значно розширив масштаб проєкту, зробивши сезон довшим і сюжетно насиченішим.

5. Гра в кальмара — 2 сезон (IMDb 8.0)

Другий сезон повертає глядачів у світ брутальних випробувань, де учасники знову змагаються за виживання та мільйонний приз. Сюжет зосереджений на Гі Хуні, який намагається виступити проти системи. Серіал знову поєднує соціальну драму, сатиру на нерівність та напружений трилер. Нові персонажі та непередбачувані повороти зробили сезон однією з найбільш обговорюваних премʼєр року.

6. Декстер: Воскресіння (IMDb 9.0)

"Декстер: Воскресіння" продовжує історію Декстера Моргана, який тепер живе в Нью-Йорку і знову опиняється втягнутим у світ серійних убивць. Нові злочини, старі демони та непрості стосунки з сином формують основу сюжету. Серіал поєднує кримінальну драму, психологічний трилер і легкий нуар.

7. Чудовисько: Історія Еда Ґіна (IMDb 7.8)

Третій сезон антології "Чудовисько" занурює глядача в історію одного з найвідоміших серійних убивць США — Еда Ґіна. Сезон досліджує психологічні аспекти злочинця та атмосферу маленького міста, що стало свідком жахливих подій. Історію подано як драматичну хроніку, з акцентом на суспільні наслідки та людську трагедію.

8. Відділ нерозкритих справ (Dept. Q) (IMDb 8.2)

Новий детективний хіт Netflix, знятий за мотивами популярних скандинавських романів. Серіал розповідає про інспектора Карла Морка, який очолює спеціальний відділ із розслідування давно забутих, але надзвичайно складних справ. Події переносять глядача в атмосферну Шотландію, де темний нуар, готичні локації та напружені розслідування створюють унікальний стиль. Перший сезон серіалу — це суміш класичної кримінальної драми та емоційної історії про команду, яка змінює долі людей навіть через роки після злочинів.

9. Андор — 2 сезон (IMDb 8.6)

Другий сезон показує, як Кассіан Андор продовжує шлях до Ребелії, що зрештою приведе його до подій фільму "Бунтар один". Серіал робить акцент на шпигунських інтригах, політичних конфліктах та розвитку тоталітарної системи Галактичної Імперії. Проєкт отримав похвалу за глибоку драматургію, реалістичний тон та відсутність зайвого пафосу, що є рідкісною рисою для фантастичних франшиз.

10. Чорне дзеркало — 7 сезон (IMDb 8.7)

Сьомий сезон повертається до класичних тем серіалу — технофобії, цифрової етики та соціальних експериментів. Епізоди досліджують вплив нових технологій на людську памʼять, медицину, стосунки та на природу особистості. Також фанати відзначили епізод з поверненням на корабель "Каллістер".

