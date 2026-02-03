Когда выйдет 3 сезон сериала "Фоллаут" (Fallout): что известно о продолжении

Еще до выхода второго сезона Amazon подтвердил продолжение сериала сериал "Фоллаут" на третий сезон. Сериал снят по мотивам культовой игровой франшизы Bethesda остается одним из самых больших успехов Prime Video. Рассказываем, что известно о дате выхода нового сезона Fallout и его сюжете.

Сериал "Фоллаут" (Fallout)

Когда выйдет 3 сезон сериала "Фоллаут"

О продолжении сериала "Фоллаут" было объявлено в мае 2025 года во время презентации Amazon Upfront в Нью-Йорке. На сцену тогда вышли звезды шоу Элла Пернелл, Аарон Мотен и Уолтон Гоггинс, подтвердив, что история выживания в разрушенной Америке далека от завершения.

По данным Production List, съемки третьего сезона должны стартовать в мае 2026 года. Учитывая сложное производство и значительное количество визуальных эффектов, быстрого релиза ожидать не стоит. Для сравнения, второй сезон "Фоллаут" снимали около года, и он вышел спустя 11 месяцев после начала производства. Если график сохранится, премьера 3 сезона Fallout, скорее всего, состоится в 2027 году.

О чем может быть 3 сезон "Фоллаут"

Официальных деталей сюжета третьего сезона "Фоллаут" пока нет, однако инсайдеры предполагают, что новый сезон расширит географию вселенной Fallout. Первые сезоны сериала уже коснулись событий в Калифорнии, Неваде и пустыне Мохаве. Эти локации хорошо знакомы фанатам по первым двум частям культовой игры Fallout и Fallout: New Vegas.

В то же время игровая серия предлагает гораздо более широкое пространство для адаптации в сериал. Например, события Fallout 3 разворачивались в Вашингтоне, Fallout 4 исследовал Новую Англию, в первую очередь города Бостон и Мэн, а Fallout 76 открыл Аппалачи. Кроме того, после запуска дополнений открылись новые места для исследования, как Питтсбург, Пенсильвания, Атлантик-Сити и Нью-Джерси.

Именно эти регионы могут стать новыми территориями для развития сериала, с новыми фракциями, конфликтами и моральными дилеммами, являющимися фирменными чертами вселенной Fallout.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новой Ларе Крофт. Появилось первое фото Софи Тернер в роли для сериала "Расхитительница гробниц".

Также "Комментарии" писали о 10 самых популярных сериалах, вышедших в 2025 году.