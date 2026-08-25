"Кинг-Конг" и еще 3 фильма c "Оскара-2006": что стоит посмотреть через 20 лет

В рамках нашей рубрики о кино и поп-культуре рассказываем о четырех заметных фильмах 2005 года выпуска, которые получили престижные статуэтки в ключевых номинациях на 78-й церемонии "Оскар". Этот киносезон запомнился ожесточенной борьбой блокбастеров и драматических проектов, мощными актерскими перформансами и работами, сформировавшими современный кинематограф. Просматривая эти ленты сегодня, киноманы снова находят в них эхо настоящего и глубокие эмоциональные истории.

Рука гориллы держит золотую статуэтку "Оскар". Фото: ИИ

Среди ярких победителей того года особого внимания заслуживают следующие ленты:

"Кинг-Конг": грандиозный приключенческий блокбастер (реж. Питер Джексон), завоевавший сразу три премии "Оскар" в технических номинациях: за лучшие визуальные эффекты, лучший звук и лучший звуковой монтаж. Масштабная визуальная эпопея до сих пор поражает своим техническим совершенством и эмоциональным размахом.

"Переступить черту": биографическая драма о легендарном Джонни Кэше (реж. Джеймс Мэнголд), принесшая Риз Уизерспун заслуженную золотую статуэтку за лучшую женскую роль за исполнение роли Джун Картер-Кэш. Эта лента поражает своей энергетикой и жизненной драматичностью.

"Капоте": бенефис Филипа Сеймура Хоффмана (реж. Беннетт Миллер), заслуженно забравший "Оскар" за лучшую мужскую роль за искусное воплощение образа писателя Трумэна Капоте. История о создании знаменитого романа сегодня выглядит как напряженный психологический триллер.

"Столкновение": главный триумфатор церемонии в категории "Лучший фильм" (реж. Пол Xаггис), а также обладатель наград за лучший оригинальный сценарий и монтаж. Эта мозаичная драма глубоко исследует темы социального напряжения и расизма.

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