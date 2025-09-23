HBO Max виходить на ринок України: що відомо про запуск і ціни

Стримінговий сервіс HBO Max офіційно готується до виходу на український ринок. На сайті платформи вже з’явилася українська локалізація, а також підпис "Вже скоро"та розділ з тарифними планами.

HBO Max виходить в Україну. Фото з сайту HBO Max

HBO Max запропонує українським користувачам два основні плани:

- Стандарт — ціна 7,99 євро на місяць. Дозволяє переглядати контент у Full HD на двох пристроях одночасно, а також завантажувати до 30 епізодів.

— ціна 7,99 євро на місяць. Дозволяє переглядати контент у Full HD на двох пристроях одночасно, а також завантажувати до 30 епізодів. - Преміум - ціна 9,99 євро на місяць. Передбачає підтримку до чотирьох пристроїв (два з яких можна використовувати для перегляду спорту), якість зображення 4K UHD та звук Dolby Atmos. Користувачі зможуть завантажити до 100 епізодів для офлайн-перегляду.

Окремо можна буде додати спортивний пакет із каналами Eurosport 1 та Eurosport 2, доступний для обох планів.

Зображення на сайті HBO Max з розділами для перегляду онлайн

Вихід HBO Max в Україну очікувана подія для місцевого ринку стримінгових сервісів. Платформа має у своєму каталозі такі популярні серіали, як "Гра престолів", "Дім дракона", "Ейфорія", а також оригінальні фільми та документальні проєкти.

Проєкти, які можна буде дивитися на HBO Max після запуску онлайн-платформи

Запуск може посилити конкуренцію серед міжнародних гравців в Україні, де вже працюють Netflix, Disney+ та локальні онлайн-кінотеатри.

Точна дата запуску HBO Max поки що не оголошена. На офіційному сайті доступна лише інформація про тарифи та функціонал. Очікується, що деталі щодо старту сервісу в Україні HBO Max повідомить найближчим часом.

