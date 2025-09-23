HBO Max виходить на ринок України: що відомо про запуск і ціни

Рубрики
Slava Kot
Стримінговий сервіс HBO Max офіційно готується до виходу на український ринок. На сайті платформи вже з’явилася українська локалізація, а також підпис "Вже скоро"та розділ з тарифними планами.
HBO Max виходить в Україну. Фото з сайту HBO Max
HBO Max запропонує українським користувачам два основні плани:
Окремо можна буде додати спортивний пакет із каналами Eurosport 1 та Eurosport 2, доступний для обох планів.
Зображення на сайті HBO Max з розділами для перегляду онлайн
Вихід HBO Max в Україну очікувана подія для місцевого ринку стримінгових сервісів. Платформа має у своєму каталозі такі популярні серіали, як "Гра престолів", "Дім дракона", "Ейфорія", а також оригінальні фільми та документальні проєкти.
Проєкти, які можна буде дивитися на HBO Max після запуску онлайн-платформи
Запуск може посилити конкуренцію серед міжнародних гравців в Україні, де вже працюють Netflix, Disney+ та локальні онлайн-кінотеатри.
Точна дата запуску HBO Max поки що не оголошена. На офіційному сайті доступна лише інформація про тарифи та функціонал. Очікується, що деталі щодо старту сервісу в Україні HBO Max повідомить найближчим часом.
