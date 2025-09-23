HBO Max выходит на рынок Украины: что известно о запуске и ценах

Стриминговый сервис HBO Max официально готовится к выходу на украинский рынок. На сайте платформы уже появилась украинская локализация, а также подпись "Уже скоро" и раздел с тарифными планами.

HBO Max выходит в Украину. Фото с сайта HBO Max

HBO Max предложит украинским пользователям два основных плана:

- Стандарт – цена 7,99 евро в месяц. Позволяет просматривать контент в Full HD на двух устройствах одновременно, а также загружать до 30 эпизодов.

– цена 7,99 евро в месяц. Позволяет просматривать контент в Full HD на двух устройствах одновременно, а также загружать до 30 эпизодов. - Премиум – цена 9,99 евро на м есяц. Предусматривает поддержку четырех устройств (два из которых можно использовать для просмотра спорта), качество изображения 4K UHD и звук Dolby Atmos. Пользователи смогут загрузить до 100 эпизодов для оффлайн-просмотра.

Отдельно можно добавить спортивный пакет с каналами Eurosport 1 и Eurosport 2, доступный для обоих планов.

Изображение на сайте HBO Max с разделами для просмотра онлайн

Выход HBO Max в Украине ожидаемое событие для местного рынка стриминговых сервисов. Платформа имеет в своем каталоге такие популярные сериалы, как "Игра престолов", "Дом дракона", "Эйфория", а также оригинальные фильмы и документальные проекты.

Проекты, которые можно будет смотреть на HBO Max после запуска онлайн-платформы

Запуск может усилить конкуренцию среди международных игроков в Украине, где уже работают Netflix, Disney и локальные онлайн кинотеатры.

Точная дата запуска HBO Max пока не объявлена. На официальном сайте доступна только информация о тарифах и функционале. Ожидается, что детали по старту сервиса в Украине HBO Max сообщит в ближайшее время.

