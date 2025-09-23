HBO Max выходит на рынок Украины: что известно о запуске и ценах

Рубрики
Slava Kot
Стриминговый сервис HBO Max официально готовится к выходу на украинский рынок. На сайте платформы уже появилась украинская локализация, а также подпись "Уже скоро" и раздел с тарифными планами.
HBO Max выходит в Украину. Фото с сайта HBO Max
HBO Max предложит украинским пользователям два основных плана:
Отдельно можно добавить спортивный пакет с каналами Eurosport 1 и Eurosport 2, доступный для обоих планов.
Изображение на сайте HBO Max с разделами для просмотра онлайн
Выход HBO Max в Украине ожидаемое событие для местного рынка стриминговых сервисов. Платформа имеет в своем каталоге такие популярные сериалы, как "Игра престолов", "Дом дракона", "Эйфория", а также оригинальные фильмы и документальные проекты.
Проекты, которые можно будет смотреть на HBO Max после запуска онлайн-платформы
Запуск может усилить конкуренцию среди международных игроков в Украине, где уже работают Netflix, Disney и локальные онлайн кинотеатры.
Точная дата запуска HBO Max пока не объявлена. На официальном сайте доступна только информация о тарифах и функционале. Ожидается, что детали по старту сервиса в Украине HBO Max сообщит в ближайшее время.
