Джеймс Кэмерон предупредил, что выход фильмов "Аватар 4" и "Аватар 5" под серьезной угрозой

Режиссер и сценарист культовой франшизы "Аватар" Джеймс Кэмерон предупредил, что выход четвертого и пятого фильмов серии может оказаться под угрозой. По его словам, причина в финансовом давлении на киноиндустрию и слишком высокой стоимостм производства "Аватара" из-за большого количества спецэффектов.

Продолжение "Аватара" под вопросом. Фото из открытых источников

Джеймс Кэмерон в интервью тайваньскому изданию TVBS News признал, что после релиза третьего фильма "Аватар: Огонь и пепел" ему придется доказать студии Disney, что продолжение франшизы может быть экономически целесообразным. По его словам, сейчас киноиндустрия переживает спад, а бюджеты блокбастеров становятся все труднее оправдать.

Кэмерон подчеркнул, что для выхода фильмов "Аватар 4" и "Аватар 5" необходимо найти способ снимать эти проекты значительно дешевле.

"Дело в том, что киноиндустрия сейчас в депрессии. "Аватар 3" стоил много денег. Мы должны хорошо работать, и нам нужно выяснить, как снимать фильмы "Аватар" дешевле, чтобы продолжать. Если мы продолжим, мы сделаем 4 и 5 вместе. Мы создали 2 и 3 вместе, одну великую историю. А потом 4 и 5 – это еще одна большая история", — сказал Кэмерон.

"Аватар" 2009 года остается самым кассовым фильмом всех времен и заработал потрясающие 2,9 миллиарда долларов. Тем временем "Аватар: Путь воды" в 2022 году собрал 2,3 миллиарда долларов, закрепив свое место как третий самый кассовый фильм всех времен. Однако третья часть "Аватара" демонстрирует более скромные показатели. "Огонь и пепел" собрал около 1,23 млрд долларов и пока отстает от своих предшественников.

Несмотря на то, что Disney уже объявила предыдущие даты премьер продолжения: "Аватар 4" имеет дату выхода 21 декабря 2029 года, а "Аватар 5" предварительно выйдет 19 декабря 2031 года, окончательное решение будет зависеть от финансового успеха третьей части.

