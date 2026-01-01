2025 рік у світовому кінопрокаті став роком великих франшиз, гучних рімейків та кількох несподіваних хітів. Глядачі масово поверталися до знайомих історій, від супергероїв і мультфільмів дитинства до аніме та екранізації відеоігор. Зібрали 10 фільмів, які зібрали найбільше грошей у світовому прокаті у 2025 році.

10 найкасовіших фільмів 2025 року

10. Супермен – 616,8 мільйона доларів

Новий "Супермен" Джеймса Ганна став перезапуском кіновсесвіту DC і представив глядачам Девіда Коренсвета в ролі Людини зі сталі. Фільм отримав стримано позитивну реакцію критиків, але продемонстрував стабільні касові збори по всьому світу. Успіх картини підтвердив інтерес аудиторії до оновленої DC Studios і відкрив шлях до продовження.

9. F1 Фільм – 631,6 мільйона доларів

Спортивна драма з Бредом Піттом занурює глядача у закулісся Формули-1, поєднуючи вигадану історію з реальним автоспортивним світом. Проєкт створювався у співпраці з керівництвом Ф-1 та за участі Льюїса Гемілтона як продюсера. Реалістичні зйомки та видовищні перегони забезпечили фільму глобальний комерційний успіх.

8. Як приборкати дракона – 636,4 мільйона доларів

Рімейк культового анімаційного фільму DreamWorks вийшов у 2025 році та зберіг ключові сюжетні елементи оригіналу. Молоді актори Мейсон Темз і Ніко Паркер вдихнули нове життя у знайомих персонажів. Стрічка стала прикладом вдалого переосмислення анімаційної класики для нової аудиторії.

7. Вбивця демонів: Замок Нескінченності — 715,3 мільйона доларів

Перший фільм з трилогії популярного аніме "Kimetsu no Yaiba" став справжнім феноменом у світовому прокаті. Стрічка продовжує історію Танджіро та його боротьби з демонами у вирішальній фазі сюжету.

6. Аватар: Вогонь і попіл – 760,4 мільйона доларів

Третя частина саги Джеймса Кемерона знову повернула глядачів на Пандору, розширивши світ та додавши нові конфлікти у франшизі. Фільм не перевищить 1 мільярд доларів до кінця року, але його успіху наразі достатньо, щоб виправдати вже схвалені "Аватар 4" та "Аватар 5".

5. Світ Юрського періоду: Відродження – 869,1 мільйона доларів

Сьомий фільм франшизи про динозаврів зібрав значну касу, попри стримані оцінки критиків. Головні ролі виконали Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі. Глядацький інтерес довів, що бренд "Світ Юрського періоду" досі залишається комерційно успішним.

4. Minecraft: Фільм — 958,1 мільйона доларів

Екранізація однієї з найпопулярніших відеоігор світу стала несподіваним блокбастером року. Джек Блек і Джейсон Момоа очолили акторський склад, залучивши як дітей, так і дорослу аудиторію. Майже мільярд доларів зборів гарантував студії запуск сиквела.

3. Ліло і Стіч – 1 мільярд доларів

Рімейк анімаційної класики Disney став першим мільярдником 2025 року. Фільм зберіг емоційне ядро історії про дружбу та сім’ю, адаптувавши її для нового покоління глядачів. Успіх підтвердив силу ностальгії у сучасному кіно.

2. Зоотрополіс 2 – 1,4 мільярда доларів

Сиквел анімаційного хіта 2016 року стрімко подолав позначку в мільярд доларів. У центрі сюжету знову опинилися детективи Джуді Гоппс і Нік Вайлд, які розслідують нову загадкову справу. Фільм увійшов до числа найкасовіших анімаційних проєктів в історії.

1. Не Чжа 2 — 2,15 мільярда доларів

Китайський анімаційний блокбастер став абсолютним лідером світового прокату 2025 року. Продовження міфологічної історії вийшло у період Китайського Нового року та зібрало рекордні суми. "Не Чжа 2" став найкасовішим анімаційним фільмом усіх часів.

