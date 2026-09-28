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Дьюї мав померти: Девід Аркетт розкрив, як глядачі врятували героя "Крику"

Дьюї Райлі міг загинути вже в першому фільмі, але реакція глядачів змінила плани творців культової франшизи

28 вересня 2026, 18:04
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Сергій Кречмаровський

Через 30 років після прем'єри "Крику" Девід Аркетт пригадав подробиці роботи над знаменитим горором і розповів, якою могла бути доля його героя

Дьюї мав померти: Девід Аркетт розкрив, як глядачі врятували героя "Крику"

Дьюї Райлі міг загинути у фіналі "Крику", але рішення глядачів змінило долю героя. Фото: Alexas_Fotos / Pixabay

Дьюї мав загинути

За словами Аркетта, режисер Вес Крейвен спочатку розглядав варіант із загибеллю Дьюї. Для фіналу зняли дві версії: в одній герой з'являвся на ношах уже мертвим, а в іншій показував великий палець, натякаючи, що вижив.

Крейвен вирішив перевірити реакцію глядачів на тестовому показі. Публіці більше сподобався варіант, у якому Дьюї залишався живим. У результаті персонаж продовжив історію та став одним із найвідоміших героїв франшизи.

Аркетт сам хотів зіграти Дьюї

Спочатку актора розглядали й на інші ролі у фільмі. Однак Аркетту сподобався саме Дьюї, тому він запропонував Крейвену спробувати його в цьому образі.

Персонажа спочатку задумували дещо інакше, але Аркетт побачив у ньому комедійний потенціал. У результаті Дьюї отримав більш незграбний і добродушний характер, який став важливою частиною атмосфери "Крику".

На зйомках вистачало несподіваних історій

Аркетт також розповів про атмосферу за лаштунками. Акторський склад швидко здружився, а у вільний час влаштовував різні розваги. Сам Аркетт навіть придбав картинг, на якому компанія каталася коридорами готелю.

Актор пригадав і невеликі деталі знімального процесу. Наприклад, морозиво, яке їв Дьюї, було полуничним, а костюм Ghostface спеціально допрацьовували для фільму.

Якби глядачі на тестовому показі віддали перевагу іншій версії фіналу, Дьюї міг зникнути з франшизи вже після першої частини. Але реакція аудиторії дала персонажу можливість продовжити історію.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що улюбленці публіки виявилися кошмаром на зйомках: кого з акторів не любили колеги



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/andrewfirriolo/david-arquette-scream-30th-anniversary-interview
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