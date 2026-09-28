Улюбленці публіки виявилися кошмаром на зйомках: кого з акторів не любили колеги

Глядачі можуть обожнювати актора за ролі, харизму та почуття гумору, але за лаштунками все буває зовсім інакше. BuzzFeed зібрав історії людей, які працювали з відомими зірками та публічно розповідали про конфлікти, дивну поведінку або складні умови на зйомках.

Атмосфера кінотеатру як ілюстрація до історій про конфлікти голлівудських акторів. Фото: wernerredlich / Pixabay

Зірки, про яких говорили колеги

Одним із найвідоміших прикладів став Чеві Чейз. Його колеги згадували конфлікти та образливі висловлювання, а режисер Кріс Коламбус свого часу навіть відмовився від роботи над фільмом після кількох зустрічей з актором. Сам Чейз заперечував окремі звинувачення.

Не менш суперечлива репутація склалася у Фей Данавей. Бетт Девіс називала її дуже складною партнеркою по роботі, а інші колеги згадували про конфлікти, запізнення та напружену атмосферу на знімальному майданчику.

Джаред Лето відомий прагненням повністю занурюватися у свої ролі. Під час роботи над "Загоном самогубців" його колеги розповідали про незвичайні подарунки та витівки від імені Джокера. Водночас сам Лето заперечував окремі історії, зокрема твердження про щура для Марго Роббі.

Навіть улюбленці публіки потрапляли у скандали

Білла Мюррея також не оминули подібні історії. Джина Девіс звинувачувала його в неналежній поведінці на зйомках, а Річард Дрейфус розповідав про серйозний конфлікт. Мюррей заперечував частину цих тверджень.

Серед інших згаданих BuzzFeed зірок — Ліа Мішель, Джеймс Корден, Вільям Шетнер, Вел Кілмер та Марлон Брандо. Про кожного з них колеги або партнери по зйомках у різні роки розповідали власні історії, хоча деякі зірки заперечували звинувачення або давали іншу версію подій.

Ці історії не означають, що актори однозначно мають поганий характер. Вони показують лише те, наскільки різними можуть бути враження від людини на екрані та під час роботи за його межами.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що "Міцний горішок" він любив, а про цей фільм шкодував: зізнання Брюса Вілліса