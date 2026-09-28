Дьюи должен был умереть: Дэвид Аркетт раскрыл, как зрители спасли героя "Крика"

Через 30 лет после премьеры "Крика" Дэвид Аркетт вспомнил подробности работы над знаменитым хоррором и рассказал, какой могла быть судьба его героя

Дьюи Райли мог погибнуть в финале "Крика", но решение зрителей изменило судьбу героя. Фото: Alexas_Fotos / Pixabay

Дьюи должен был погибнуть

По словам Аркетта, режиссер Уэс Крэйвен сначала рассматривал вариант с гибелью Дьюи. Для финала сняли две версии: в одной герой появлялся на носилках уже мертвым, а в другой показывал большой палец, намекая, что выжил.

Крэйвен решил проверить реакцию зрителей на тестовом показе. Публике больше понравился вариант, при котором Дьюи оставался в живых. В результате персонаж продолжил историю и стал одним из самых известных героев франшизы.

Аркетт сам хотел сыграть Дьюи

Сначала актера рассматривали на другие роли в фильме. Однако Аркетту понравился именно Дьюи, поэтому он предложил Крэйвену попробовать его в этом образе.

Персонаж сначала задумывался несколько иначе, но Аркетт увидел в нем комедийный потенциал. В результате Дьюи получил более неуклюжий и добродушный характер, ставший важной частью атмосферы "Крика".

На съемках хватало неожиданных историй

Аркетт также рассказал об атмосфере за кулисами. Актерский состав быстро сдружился, а в свободное время устраивал разные развлечения. Сам Аркетт даже приобрел картинг, на котором компания каталась по коридорам отеля.

Актер припомнил и небольшие детали съемочного процесса. К примеру, мороженое, которое ел Дьюи, было клубничным, а костюм Ghostface специально дорабатывали для фильма.

Если бы зрители на тестовом показе предпочли другую версию финала, Дьюи мог исчезнуть из франшизы уже после первой части. Но реакция аудитории дала персонажу возможность продолжить историю.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что любимцы публики оказались кошмаром на съемках: кого из актеров не любили коллеги