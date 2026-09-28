logo

BTC/USD

83337

ETH/USD

2677.41

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Дьюи должен был умереть: Дэвид Аркетт раскрыл, как зрители спасли героя "Крика"
commentss НОВОСТИ Все новости

Дьюи должен был умереть: Дэвид Аркетт раскрыл, как зрители спасли героя "Крика"

Дьюи Райли мог погибнуть уже в первом фильме, но зрительская реакция изменила планы создателей культовой франшизы

28 сентября 2026, 18:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Через 30 лет после премьеры "Крика" Дэвид Аркетт вспомнил подробности работы над знаменитым хоррором и рассказал, какой могла быть судьба его героя

Дьюи должен был умереть: Дэвид Аркетт раскрыл, как зрители спасли героя "Крика"

Дьюи Райли мог погибнуть в финале "Крика", но решение зрителей изменило судьбу героя. Фото: Alexas_Fotos / Pixabay

Дьюи должен был погибнуть

По словам Аркетта, режиссер Уэс Крэйвен сначала рассматривал вариант с гибелью Дьюи. Для финала сняли две версии: в одной герой появлялся на носилках уже мертвым, а в другой показывал большой палец, намекая, что выжил.

Крэйвен решил проверить реакцию зрителей на тестовом показе. Публике больше понравился вариант, при котором Дьюи оставался в живых. В результате персонаж продолжил историю и стал одним из самых известных героев франшизы.

Аркетт сам хотел сыграть Дьюи

Сначала актера рассматривали на другие роли в фильме. Однако Аркетту понравился именно Дьюи, поэтому он предложил Крэйвену попробовать его в этом образе.

Персонаж сначала задумывался несколько иначе, но Аркетт увидел в нем комедийный потенциал. В результате Дьюи получил более неуклюжий и добродушный характер, ставший важной частью атмосферы "Крика".

На съемках хватало неожиданных историй

Аркетт также рассказал об атмосфере за кулисами. Актерский состав быстро сдружился, а в свободное время устраивал разные развлечения. Сам Аркетт даже приобрел картинг, на котором компания каталась по коридорам отеля.

Актер припомнил и небольшие детали съемочного процесса. К примеру, мороженое, которое ел Дьюи, было клубничным, а костюм Ghostface специально дорабатывали для фильма.

Если бы зрители на тестовом показе предпочли другую версию финала, Дьюи мог исчезнуть из франшизы уже после первой части. Но реакция аудитории дала персонажу возможность продолжить историю.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что любимцы публики оказались кошмаром на съемках: кого из актеров не любили коллеги



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.buzzfeed.com/andrewfirriolo/david-arquette-scream-30th-anniversary-interview
Теги:

Новости

Все новости