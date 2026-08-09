"Дім Дракона" 4 сезон: дата виходу, сюжет і що відомо про фінал серіалу

HBO офіційно підтвердив продовження серіалу "Дім Дракон" на четвертий сезон, який стане фінальним для приквелу "Гри престолів". Саме він завершить історію громадянської війни Таргарієнів, відомої як Танок драконів. Шоуранер Раян Кондал зазначив, що саме чотири сезони були початковим планом творчої команди, а робота над фіналом уже активно триває. Дізнайтесь, яка дата виходу 4 сезону серіалу "Дім Дракона" та про що розповість продовження історії.

Серіал "Дім Дракона"

Коли вийде 4 сезон серіалу "Дім Дракона"

За словами Раяна Кондала, команда вже завершила перші чернетки сценаріїв та перебуває на етапі передвиробництва. Зйомки фінального сезону серіалу планують розпочати на початку 2027 року.

"Це четвертий сезон — кінець, заключний акт — в історії, яку ми чекали багато років, щоб розповісти", — сказав Кондал.

Прем'єра четвертого сезону серіалу "Дім Дракона" очікується у 2028 році. Таким чином, глядачам доведеться чекати завершення історії ще кілька років. Водночас HBO вже натякнув, що після фіналу "Дому Дракона" всесвіт "Гри престолів" продовжить розширюватися завдяки новим спін-офам за творами Джорджа Р. Р. Мартіна.

Про що буде 4 сезон серіалу "Дім Дракона"

Останній сезон серіалу "Дім Дракона" адаптує завершальні події роману "Вогонь і кров" та поставить крапку в історії війни за Залізний трон між представниками дому Таргарієнів.

Очікується, що глядачі побачать одразу кілька ключових подій: штурм Драконячої Ями, який призведе до загибелі кількох драконів, масштабну битву на драконах над Божим Оком між Деймоном Таргарієном та Еймондом Таргарієном, а також фінальні сторінки історії королеви Рейніри та короля Ейгона II.

Серіал "Дім Дракона" також покаже завершення Танку драконів, прихід до влади Ейгона III та політичні зміни, які визначать майбутнє Вестеросу після однієї з найкривавіших війн у його історії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли вийде 2 сезон серіалу "Лицар сімох королівств" і що відомо про його продовження.

Також "Коментарі" писали, що залізний трон із серіалу "Гра престолів" продали на аукціоні за приголомшливу суму.