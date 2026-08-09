"Дом Дракона" 4 сезон: дата выхода, сюжет и что известно о финале сериала

HBO официально подтвердил продолжение сериала "Дом Дракон" на четвертый сезон, который станет финальным для приквела "Игры престолов". Именно он завершит историю гражданской войны Таргариенов, известной как Танец драконов. Шоуранер Райан Кондал отметил, что именно четыре сезона были начальным планом творческой команды, а работа над финалом уже активно продолжается. Узнайте, какая дата выхода 4 сезона сериала "Дом Дракона" и о чем расскажет продолжение истории.

Сериал "Дом Дракона"

Когда выйдет 4 сезон сериала "Дом Дракона"

По словам Райана Кондала, команда уже завершила первые черновики сценариев и находится на этапе предпроизводства. Съемки финального сезона сериала планируется начать в начале 2027 года.

"Это четвертый сезон – конец, заключительный акт – в истории, которую мы ждали много лет, чтобы рассказать", – сказал Кондал.

Премьера четвертого сезона сериала "Дом Дракона" ожидается в 2028 году. Таким образом, зрителям придется ждать завершения истории еще несколько лет. В то же время HBO уже намекнул, что после финала "Дома Дракона" вселенная "Игры престолов" продолжит расширяться благодаря новым спин-офам по произведениям Джорджа Р. Р. Мартина.

О чем будет 4 сезон сериала "Дом Дракона"

Последний сезон сериала "Дом Дракона" адаптирует завершающие события романа "Огонь и кровь" и поставит точку в истории войны за Железный трон между представителями дома Таргариенов.

Ожидается, что зрители увидят сразу несколько ключевых событий: штурм Драконьей Ямы, который приведет к гибели нескольких драконов, масштабное сражение на драконах над Божьим Оком между Деймоном Таргариеном и Эймондом Таргариеном, а также финальные страницы истории королевы.

Сериал "Дом Дракона" также покажет завершение Танка драконов, приход к власти Эйгона III и политические изменения, которые определят будущее Вестероса после одной из самых кровавых войн в его истории.

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