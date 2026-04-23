Деніел Редкліфф склав рейтинг фільмів про Гаррі Поттера: який найкращий і найгірший

Актор Деніел Редкліфф, який зіграв Гаррі Поттера у всіх восьми фільмах культової франшизи, поділився власним рейтингом стрічок про юного чарівника. В інтерв’ю для подкасту "Happy Sad Confused" він назвав улюблену частину саги та фільм, який поставив на останнє місце.

Деніел Редкліфф оцінив "Гаррі Поттера".

Редкліфф раніше неодноразово зізнавався, що не любить переглядати власні роботи. Особливо це стосується фільмів про Гаррі Поттера. За словами актора, раніше йому було ніяково дивитися ранні частини, а тепер схожі відчуття виникають, коли бачить себе у віці 18-19 років.

Під час розмови ведучий запропонував акторові обрати кращі фільми про Гаррі Поттера у форматі турнірної сітки. Спочатку Редкліфф порівняв "Філософський камінь" і "Таємну кімнату". Він обрав другу частину, пояснивши це любов’ю до сюжету з Василіском.

Далі актору довелося обирати між "В’язнем Азкабану" та "Келихом вогню". Хоча багато фанатів вважають третій фільм про Гаррі Поттера найкращим, Редкліфф несподівано віддав перевагу четвертій частині.

"Це насправді важко. Я знаю… всі хочуть, щоб я сказав "Азкабан". Я знаю, що всі інші так думають, але мені подобається те, що я зробив у четвертому фільмі, було приголомшливим", — сказав Редкліфф.

У наступному раунді актор порівняв "Орден Фенікса" та "Напівкровного Принца". Редкліфф назвав кращим "Орден Фенікса", а шосту частину саги про Гаррі Поттера "Напівкровний Принц" актор назвав найгіршим фільмом з усіх.

""Орден Фенікса", безперечно. "Напівкровний Принц", мабуть, для мене це останній фільм", – сказав Редкліфф пояснюючи, що фільм чудовий, але поставив його в кінець з особистих причин.

У фіналі зійшлися у двобої "Келих вогню" та "Смертельні реліквії. Частина 2". Тут переміг фільм "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2". Саме останню частину саги Редкліфф назвав своєю улюбленою серед усіх фільмів франшизи про юного чарівника.

