Дэниел Рэдклифф составил рейтинг фильмов о Гарри Поттере: какой самый лучший и худший

Актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера во всех восьми фильмах культовой франшизы, поделился собственным рейтингом лент о юном волшебнике. В интервью подкасту "Happy Sad Confused" он назвал любимую часть саги и фильм, который поставил на последнее место.

Редклифф раньше не раз признавался, что не любит пересматривать собственные работы. Особенно это касается фильмов о Гарри Поттере. По словам актера, раньше ему было неловко смотреть ранние части, а теперь схожие ощущения возникают, когда видит себя в возрасте 18-19 лет.

В ходе разговора ведущий предложил актеру выбрать лучшие фильмы о Гарри Поттере в формате турнирной сетки. Сначала Редклифф сравнил "Философский камень" и "Тайную комнату". Он избрал вторую часть, объяснив это любовью к сюжету с Василиском.

Далее актеру пришлось выбирать между "Узником Азкабана" и "Кубком огня". Хотя многие фанаты считают третий фильм о Гарри Поттере лучшим, Рэдклифф неожиданно предпочел четвертую часть.

"Это действительно тяжело. Я знаю… все хотят, чтобы я сказал "Азкабан". Я знаю, что все остальные так думают, но мне нравится то, что я сделал в четвертом фильме, было потрясающим", — сказал Рэдклифф.

В следующем раунде актер сравнил "Орден Феникса" и "Полукровного Принца". Редклифф назвал лучшим "Орден Феникса", а шестую часть саги о Гарри Поттере "Полукровный Принц" актер назвал худшим фильмом из всех.

""Орден Феникса", безусловно. "Полукровный Принц", пожалуй, для меня это последний фильм", — сказал Рэдклифф объясняя, что фильм отличный, но поставил его в конец по личным причинам.

В финале сошлись в поединке "Кубок огня" и "Смертельные реликвии. Часть 2". Здесь победил фильм "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2". Именно последнюю часть саги Рэдклифф назвал своей любимой среди всех фильмов франшизы о юном волшебнике.

