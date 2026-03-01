"Бріджертони" 5 сезон: дата виходу та хто стане новою героїнею серіалу

Після фіналу четвертого сезону серіалу "Бріджертони" (Bridgerton) шанувальники вже задаються питанням, а коли вийде 5 сезон і про кого він буде? Netflix офіційно підтвердив продовження серіалу одразу на п’ятий і шостий сезони. Розповідаємо усе що відомо про 5 сезон "Бріджертонів", від дати виходу до головних героїв продовження серіалу.

Четвертий сезон "Бріджертони" вийшов у двох частинах: 29 січня та 26 лютого 2026 року. У ньому розповідалася історія кохання Бенедикта Бріджертона та Софі. Після їхнього весілля увага тепер зміщується до інших членів родини

Коли вийде 5 сезон "Бріджертонів"

Шоуранерка серіалу Джесс Браунелл підтвердила, що виробництво нового сезону стартує невдовзі після завершення промокампанії четвертого, а зйомки почалися у кінці лютого 2026 року. З огляду на графік попередніх релізів, дата виходу 5 сезону "Бріджертонів", імовірно, відбудеться у 2027 році або на початку 2028.

Крім того, Netflix продовжив серіал "Бріджертони" не лише на п’ятий сезон, а й одразу на шостий. Про продовження серіалу повідомили у традиційному стилі леді Вістлдаун з загадковим зверненням.

"Найдорожчий читачу, цьому автору рідко надається можливість поділитися з вами такою інформацією. З великим задоволенням можу оголосити, що Бріджертон повернеться у 5 та 6 сезонах. Святкуйте відповідно", — йдеться в повідомлені.

Про що буде 5 сезон серіалу "Бріджертони"

Серіал заснований на романах Джулії Квінн, де кожна книга присвячена одному з восьми братів і сестер сім’ї Бріджертонів. Імена героїв розташовані в алфавітному порядку (англійською мовою) стали деякою підказкою для глядачів: Ентоні, Бенедикт, Колін, Дафна, Елоїза, Франческа, Грегорі та Гіацинт. Однак Netflix офіційно не розкрив, хто стане центральною фігурою 5 сезону.

Попри це інтригу до нового сезону підігріли натяки Браунелл. На прем’єрі вона з’явилася з ініціалами "E" та "F", ймовірно, маючи на увазі Елоїзу та Франческу. Саме їхні історії кохання можуть розгортатися у 5-му та 6-му сезонах, хоча порядок поки тримають у таємниці.

Сцена після титрів 4 сезону лише посилила припущення. Під час весільного прийому Елоїза несподівано зізнається, що "обожнює весілля", тоді як Франческа натякає, що її велике кохання вже позаду і "одного разу достатньо". Чи означає це, що саме Елоїза стане новою героїнею 5 сезону "Бріджертонів"? Або ж це хитрий сценарний маневр? Дізнаємось з виходом нового сезону.

