"Бріджертони" 5 сезон: дата виходу та хто стане новою героїнею серіалу

Після фіналу четвертого сезону серіалу "Бріджертони" (Bridgerton) шанувальники вже задаються питанням, а коли вийде 5 сезон і про кого він буде? Netflix офіційно підтвердив продовження серіалу одразу на п’ятий і шостий сезони. Розповідаємо усе що відомо про 5 сезон "Бріджертонів", від дати виходу до головних героїв продовження серіалу.
Серіал "Бріджертони". Фото: Netflix
Четвертий сезон "Бріджертони" вийшов у двох частинах: 29 січня та 26 лютого 2026 року. У ньому розповідалася історія кохання Бенедикта Бріджертона та Софі. Після їхнього весілля увага тепер зміщується до інших членів родини
Шоуранерка серіалу Джесс Браунелл підтвердила, що виробництво нового сезону стартує невдовзі після завершення промокампанії четвертого, а зйомки почалися у кінці лютого 2026 року. З огляду на графік попередніх релізів, дата виходу 5 сезону "Бріджертонів", імовірно, відбудеться у 2027 році або на початку 2028.
Крім того, Netflix продовжив серіал "Бріджертони" не лише на п’ятий сезон, а й одразу на шостий. Про продовження серіалу повідомили у традиційному стилі леді Вістлдаун з загадковим зверненням.
Серіал заснований на романах Джулії Квінн, де кожна книга присвячена одному з восьми братів і сестер сім’ї Бріджертонів. Імена героїв розташовані в алфавітному порядку (англійською мовою) стали деякою підказкою для глядачів: Ентоні, Бенедикт, Колін, Дафна, Елоїза, Франческа, Грегорі та Гіацинт. Однак Netflix офіційно не розкрив, хто стане центральною фігурою 5 сезону.
Попри це інтригу до нового сезону підігріли натяки Браунелл. На прем’єрі вона з’явилася з ініціалами "E" та "F", ймовірно, маючи на увазі Елоїзу та Франческу. Саме їхні історії кохання можуть розгортатися у 5-му та 6-му сезонах, хоча порядок поки тримають у таємниці.
Сцена після титрів 4 сезону лише посилила припущення. Під час весільного прийому Елоїза несподівано зізнається, що "обожнює весілля", тоді як Франческа натякає, що її велике кохання вже позаду і "одного разу достатньо". Чи означає це, що саме Елоїза стане новою героїнею 5 сезону "Бріджертонів"? Або ж це хитрий сценарний маневр? Дізнаємось з виходом нового сезону.
