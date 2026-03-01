"Бриджертоны" 5 сезон: дата выхода и кто станет новой героиней сериала

После финала четвертого сезона сериала "Бриджертоны" (Bridgerton) поклонники уже задаются над вопросом, а когда выйдет 5 сезон и о ком он будет? Netflix официально подтвердил продолжение сериала сразу на пятый и шестой сезоны. Рассказываем все что известно о 5 сезоне "Бриджертонов", от даты выхода до главных героев продолжения сериала.

Сериал "Бриджертоны". Фото: Netflix

Четвертый сезон "Бриджертоны" вышел в двух частях: 29 января и 26 февраля 2026 года. В нем рассказывалась история любви Бенедикта Бриджертона и Софи. После их свадьбы внимание теперь смещается к другим членам семьи.

Когда выйдет 5 сезон "Бриджертонов"

Шоуранерша сериала Джесс Браунелл подтвердила, что производство нового сезона стартует вскоре после завершения промокампании четвертого, а съемки начались в конце февраля 2026 года. Учитывая график предыдущих релизов, дата выхода 5 сезона "Бриджертонов" предположительно состоится в 2027 году или начале 2028 года.

Кроме того, Netflix продолжил сериал "Бриджертоны" не только на пятый сезон, но и сразу на шестой. О продолжении сериала сообщили в традиционном стиле леди Уистлдаун с загадочным обращением.

"Самый дорогой читатель, этому автору редко предоставляется возможность поделиться с вами такой информацией. С большим удовольствием могу объявить, что Бриджертон вернется в 5 и 6 сезонах. Празднуйте соответственно", — говорится в сообщении.

О чем будет 5 сезон сериала "Бриджертоны"

Сериал основан на романах Джулии Квинн, где каждая книга посвящена одному из восьми братьев и сестер семьи Бриджертонов. Имена героев расположенные в алфавитном порядке (на английском языке) стали некоторой подсказкой для зрителей: Энтони, Бенедикт, Колин, Дафна, Элоиза, Франческа, Грегори и Гиацинт. Однако Netflix официально не раскрыл кто станет центральной фигурой 5 сезона.

Несмотря на это, интригу к новому сезону подогрели намеки Браунелл. На премьере она появилась с инициалами "E" и "F", вероятно, имея в виду Элоизу и Франческу. Именно их истории любви могут разворачиваться в 5-м и 6-м сезонах, хотя порядок пока держат в тайне.

Сцена после титров 4 сезона лишь усугубила предположение. Во время свадебного приема Элоиза неожиданно признается, что "обожает свадьбу", тогда как Франческа намекает, что ее большая любовь уже позади и ей "однажды достаточно". Значит ли это, что именно Элоиза станет новой героиней 5-го сезона "Бриджертонов"? Или это хитрый сценарный маневр? Узнаем с выходом нового сезона.

