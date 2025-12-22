Альтернативная концовка фильма "Один дома" шокировала фанатов (ВИДЕО)

Альтернативная концовка фильма "Один дома" шокировала фанатов

Альтернативная версия финала культового рождественского фильма "Один дома" удивила зрителей и вызвала волну обсуждений в соцсетях. Речь идет о скетче в программе Saturday Night Live, где роль Кевина Маккаллистера исполнила Ариана Гранде. Вместо теплой семейной развязки авторы шоу предложили мрачный и провокационный сценарий.

В оригинальном фильме "Один дома" 1990 года маленького Кевина, которого сыграл Маколей Калкин, случайно покидают дома во время рождественских каникул. Мальчик сообразительно защищает дом от "Мокрых бандитов" и использует разнообразные ловушки по всему дому. В конце семья счастливо воссоединяется, а полиция задерживает воров.

Кадр из версии "Один дома" от Saturday Night Live

Однако альтернативная версия фильма "Один дома" от Saturday Night Live радикально переосмысливает эту историю. Семья Кевина, которого сыграла Ариана Гранде, раньше возвращается домой и начинает попадать в его ловушки. Кроме того, это заканчивается для них обезглавлением, потерей конечностей и другими ужасающими последствиями.

Этот резкий контраст вызвал волну критики в интернете, в частности, такую альтернативную концовку фильма "Один дома" назвали "ужасной", "сумасшедшей" и "тревожной".

"Что я только смотрел? Эта хрень была безумной. Я собираюсь подать коллективный иск", — пишет один пользователь.

"Америка в беде! Это ужасно! Какой больной (нравственно избалованный) человек находит юмор в этой сценке?", — добавила другая.

"Это неожиданно, травма на весь день", – указал третий.

Однако некоторые пользователи положительно отозвались. Они указали на сатирический эксперимент и попытку показать, насколько опасны были бы ловушки Кевина в реальной жизни.

