У М’янмі знайшли один із найбільших рубінів у світі: важить 11 тисяч каратів (ФОТО)

У М’янмі виявили гігантський рубін вагою 11 тисяч каратів, що відповідає приблизно 2,2 кілограма. Камінь вважається однією з найцінніших знахідок останніх років у країні, яка славиться своїми дорогоцінними мінералами та легендарними рубінами "голубиної крові".

Рубін в М'янмі. Фото: Myanmar Radio And Television/AFP

Фотографії величезного рубіну у М’янмі опублікували державні медіа країни. Дорогоцінний камінь знайшли в районі Могок, який століттями вважають одним з головних світових центрів видобутку рубіну.

Знайдений рубін має насичений пурпурово-червоний колір з жовтуватими відтінками та вирізняється високою чистотою. Саме колір і якість роблять його особливо цінним, попри те, що за розміром він поступається іншому знаменитому рубіну вагою понад 21 тисячу каратів, знайденому в Могоку ще у 1996 році.

Рубіни з Могока вважаються найдорожчими у світі. Найякісніші зразки можуть продаватися за десятки мільйонів доларів на міжнародних аукціонах. Водночас точну вартість нової знахідки офіційно поки не називають.

М’янма давно асоціюється з видобутком нефриту, сапфірів та рубінів, однак галузь часто критикують через нелегальний видобуток і непрозорий експорт. Після військового перевороту 2021 року країна переживає масштабну політичну та економічну кризу, а контроль над природними ресурсами став одним із ключових джерел доходів для військової влади.

