У М’янмі знайшли один із найбільших рубінів у світі: важить 11 тисяч каратів (ФОТО)

Рубін, який виявили у М’янмі, може коштувати десятки мільйонів доларів.

11 травня 2026, 13:30
Slava Kot

У М’янмі виявили гігантський рубін вагою 11 тисяч каратів, що відповідає приблизно 2,2 кілограма. Камінь вважається однією з найцінніших знахідок останніх років у країні, яка славиться своїми дорогоцінними мінералами та легендарними рубінами "голубиної крові".

Рубін в М'янмі. Фото: Myanmar Radio And Television/AFP

Фотографії величезного рубіну у М’янмі опублікували державні медіа країни. Дорогоцінний камінь знайшли в районі Могок, який століттями вважають одним з головних світових центрів видобутку рубіну.

Знайдений рубін має насичений пурпурово-червоний колір з жовтуватими відтінками та вирізняється високою чистотою. Саме колір і якість роблять його особливо цінним, попри те, що за розміром він поступається іншому знаменитому рубіну вагою понад 21 тисячу каратів, знайденому в Могоку ще у 1996 році.

Рубіни з Могока вважаються найдорожчими у світі. Найякісніші зразки можуть продаватися за десятки мільйонів доларів на міжнародних аукціонах. Водночас точну вартість нової знахідки офіційно поки не називають.

Рубін в М'янмі. Фото: Myanmar Radio And Television/AFP

М’янма давно асоціюється з видобутком нефриту, сапфірів та рубінів, однак галузь часто критикують через нелегальний видобуток і непрозорий експорт. Після військового перевороту 2021 року країна переживає масштабну політичну та економічну кризу, а контроль над природними ресурсами став одним із ключових джерел доходів для військової влади.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на аукціоні продали камінь іншопланетного походження за рекордну суму.

Також "Коментарі" писали, що в Африці знайшли рідкісний блакитний алмаз.



Джерело: https://www.sciencealert.com/giant-11000-carat-ruby-found-in-myanmar-could-be-worth-a-fortune
