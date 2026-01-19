logo_ukra

В Африці знайшли рідкісний блакитний алмаз (ФОТО)
НОВИНИ

В Африці знайшли рідкісний блакитний алмаз (ФОТО)

У шахті Куллінан у ПАР виявили дуже рідкісний блакитний алмаз.

19 січня 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

У Південній Африці знайшли один з найбільших дорогоцінних каменів за останні роки. Компанія Petra Diamonds повідомила про знаходження природного блакитного алмаза вагою 41,82 карата з легендарної шахти Куллінан поблизу Преторії. Перші зображення каменю свідчать про його виняткову чистоту та насичений колір. Ці риси роблять знахідку потенційним рекордсменом на світовому ринку.

В Африці знайшли рідкісний блакитний алмаз (ФОТО)

Блакитний діамант знайшли у шахті Куллінан у ПАР. Фото з відкритих джерел

Виявлений алмаз відносять до типу IIb. Це надзвичайно рідкісна категорія, яка становить близько 0,1% усіх природних діамантів. Такі камені майже не містять азоту, але мають сліди бору. Саме цей елемент змінює проходження світла крізь кристал, поглинаючи теплі спектри й формуючи характерні блакитні та сірувато-сині відтінки, високо ціновані колекціонерами та ювелірами.

В Африці знайшли рідкісний блакитний алмаз (ФОТО) - фото 2

У Південній Африці знайшли рідкісний блакитний діамант 

За оцінками йоганнесбурзького торговця діамантами Грегорі Каца, вартість нового самоцвіту може сягати 30–40 мільйонів доларів. Водночас експерти не виключають, що після огранювання та сертифікації ціна може зрости ще більше. Для порівняння, у 2022 році 15,10-каратний "Cullinan Blue" був проданий на аукціоні за 57,5 мільйона доларів, ставши найдорожчим блакитним діамантом в історії.

Шахта Куллінан має особливе місце в історії. Саме тут у 1905 році знайшли найбільший неогранений алмаз ювелірної якості, з якого виготовили камені для британських коронних коштовностей. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені виявили зірку, яка перетворюється на великий космічний алмаз.

Також "Коментарі" писали, що діамантову брошку Наполеона продали у Женеві.



Джерело: https://www.forbes.com/sites/katematthams/2026/01/16/exceptional-blue-diamond-uncovered-in-south-africa/
