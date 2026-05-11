В Мьянме нашли один из самых больших рубинов в мире: весит 11 тысяч каратов (ФОТО)

В Мьянме обнаружили гигантский рубин весом в 11 тысяч каратов, что соответствует примерно 2,2 килограмма. Камень считается одной из самых ценных находок последних лет в стране, которая славится своими драгоценными минералами и легендарными рубинами "голубиной крови".

Рубин в Мьянме. Фото: Myanmar Radio And Television/AFP

Фотографии огромного рубина в Мьянме опубликовали государственные медиа страны. Драгоценный камень нашли в районе Могока, который веками считают одним из главных мировых центров добычи рубина.

Обнаруженный рубин имеет насыщенный пурпурно-красный цвет с желтоватыми оттенками и отличается высокой чистотой. Именно цвет и качество делают его особенно ценным, несмотря на то, что по размеру он уступает другому знаменитому рубину весом более 21 тысячи каратов, найденному в Могоке еще в 1996 году.

Рубины из Могока считаются самыми дорогими в мире. Качественные образцы могут продаваться за десятки миллионов долларов на международных аукционах. В то же время, точную стоимость новой находки официально пока не называют.

Мьянма давно ассоциируется с добычей нефрита, сапфиров и рубинов, однако отрасль часто критикуют из-за нелегальной добычи и непрозрачного экспорта. После военного переворота в 2021 году страна переживает масштабный политический и экономический кризис, а контроль над природными ресурсами стал одним из ключевых источников доходов для военной власти.

