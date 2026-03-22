logo_ukra

BTC/USD

68821

ETH/USD

2082.7

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля дорого Паски за 100 тисяч гривень продають в Україні: як виглядають (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Паски за 100 тисяч гривень продають в Україні: як виглядають (ФОТО)

На сайті Auchan помітили великодні паски за 99 999 гривень.

22 березня 2026, 19:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

В українському онлайн-магазину з’явилися на продаж паски до Великодня з ціною майже 100 тисяч гривень за штуку. Незвичайну вартість помітили на сайті мережі супермаркетів Auchan.

Паска. Фото: freepik/chandlervid85

На сторінці інтернет-магазину Auchan можна побачити три варіанти пасок на продаж з різною вагою: 150, 245 та 360 грамів. Попри різницю у розмірі, кожна з них була виставлена за однаковою ціною у 99 999 гривень. При цьому зовні випічка виглядає цілком звичайною і не містить жодних дорогих інгредієнтів чи декоративних елементів, які могли б пояснити таку вартість.

Для порівняння, середні ціни на паски в Україні значно нижчі. У супермаркетах випічка вагою близько 500-650 грамів зазвичай коштує від 80 до 530 гривень. Невеликі паски можна придбати навіть від 50 гривень, тоді як великі святкові варіанти рідко перевищують 400 гривень. У кондитерських та пекарнях ціни можуть бути вищими і становити приблизно від 250 до 580 гривень, а крафтові паски з начинками інколи коштують понад тисячу гривень.

Паска за 99 999 гривень в онлайн-магазині

Великодня паска

Паска з ціною у майже 100 тисяч гривень

Однак, чому в Auchan продають паски за такою ціною? За словами представників мережі, товар поки що відсутній на складі інтернет-магазину, а встановлена сума є символічною.

"Там нижче написано, що цей товар не можна зараз буде доправити, тому що це ціна інтернет-магазину, а на складі в інтернет-магазині товар поки що відсутній, але має бути найближчим часом поставка, тому така ціна тимчасово встановлена", — сказали представники Auchan в коментарі виданню "Телегарф".

Таким чином, коли паски з’являться у наявності та стануть доступними для замовлення, система відобразить реальну ціну за паску.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини