Паски за 100 тисяч гривень продають в Україні: як виглядають (ФОТО)

В українському онлайн-магазину з’явилися на продаж паски до Великодня з ціною майже 100 тисяч гривень за штуку. Незвичайну вартість помітили на сайті мережі супермаркетів Auchan.

Паска. Фото: freepik/chandlervid85

На сторінці інтернет-магазину Auchan можна побачити три варіанти пасок на продаж з різною вагою: 150, 245 та 360 грамів. Попри різницю у розмірі, кожна з них була виставлена за однаковою ціною у 99 999 гривень. При цьому зовні випічка виглядає цілком звичайною і не містить жодних дорогих інгредієнтів чи декоративних елементів, які могли б пояснити таку вартість.

Для порівняння, середні ціни на паски в Україні значно нижчі. У супермаркетах випічка вагою близько 500-650 грамів зазвичай коштує від 80 до 530 гривень. Невеликі паски можна придбати навіть від 50 гривень, тоді як великі святкові варіанти рідко перевищують 400 гривень. У кондитерських та пекарнях ціни можуть бути вищими і становити приблизно від 250 до 580 гривень, а крафтові паски з начинками інколи коштують понад тисячу гривень.

Однак, чому в Auchan продають паски за такою ціною? За словами представників мережі, товар поки що відсутній на складі інтернет-магазину, а встановлена сума є символічною.

"Там нижче написано, що цей товар не можна зараз буде доправити, тому що це ціна інтернет-магазину, а на складі в інтернет-магазині товар поки що відсутній, але має бути найближчим часом поставка, тому така ціна тимчасово встановлена", — сказали представники Auchan в коментарі виданню "Телегарф".

Таким чином, коли паски з’являться у наявності та стануть доступними для замовлення, система відобразить реальну ціну за паску.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про перевірений роками родинний рецепт паски.

Також "Кометнарі" писали, що 65 мільйонів гривень українці витратили на паски в ресторанах.