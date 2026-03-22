Пасхи за 100 тысяч гривен продают в Украине: как выглядят (ФОТО)

В украинском онлайн-магазине появились на продаже куличи к Пасхе с ценой почти 100 тысяч гривен за штуку. Необычную стоимость была замечена на сайте сети супермаркетов Auchan.

На странице интернет-магазина Auchan можно увидеть три варианта пасок на продажу с разным весом: 150, 245 и 360 граммов. Несмотря на разницу в размере, каждая из них была выставлена по одинаковой цене 99 999 гривен. При этом снаружи выпечка выглядит вполне обычной и не содержит дорогих ингредиентов или декоративных элементов, которые могли бы объяснить такую стоимость.

Для сравнения, средние цены на паски в Украине значительно ниже. В супермаркетах выпечка весом около 500-650 грамм обычно стоит от 80 до 530 гривен. Небольшие пояса можно приобрести даже от 50 гривен, в то время как большие праздничные варианты редко превышают 400 гривен. В кондитерских и пекарнях цены могут быть выше и составлять от 250 до 580 гривен, а крафтовые куличи с начинками иногда стоят более тысячи гривен.

Кулич за 99 999 гривен в онлайн-магазине

Пасха кулич

Пасха с ценой почти в 100 тысяч гривен

Однако почему в Auchan продают куличи по такой цене? По словам представителей сети, товар пока отсутствует на складе интернет-магазина, а установленная сумма символическая.

"Там ниже написано, что этот товар нельзя сейчас будет доставить, потому что это цена интернет-магазина, а на складе в интернет-магазине товар пока отсутствует, но должна быть в ближайшее время поставка, поэтому такая цена временно установлена", — сказали представители Auchan в комментарии "Телегарфу".

Таким образом, когда куличи появятся в наличии и станут доступны для заказа, система отобразит реальную цену за паску.

