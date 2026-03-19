Класична паска – перевірений роками родинний рецепт на 4 середні паски (ВІДЕО)



















Напередодні Великодня дедалі більше українців повертаються до домашньої випічки, адже саме вона створює атмосферу свята і наповнює дім особливим теплом. Паска залишається головною окрасою столу, а перевірені родинні рецепти викликають найбільшу довіру.

Класична паска за родинним рецептом: перевірений спосіб приготувати святкову випічку вдома

Як передають "Коментарі", у своєму Facebook рецептом поділилася господиня Ірина Савка. Вона зізнається, що довго не наважувалася публікувати цей спосіб приготування, адже це сімейний рецепт, який роками вдосконалювався на практиці.

У центрі рецепта – класичне здобне тісто, яке дає ніжну текстуру та насичений аромат. Особливу родзинку додає лимонна цедра, а невелика кількість горілки допомагає зробити тісто більш пухким і легким. Родзинки додають за бажанням.

Інгредієнти (на 4 середні паски):

борошно – 500 г

молоко – 250 мл

вершкове масло – 90 г

дріжджі – 35 г

цукор – 140 г

яйця – 2 шт

жовтки – 3 шт

ванільний цукор – 1 упаковка

горілка – 0,5 ч. л.

сіль – дрібка

лимонна цедра – за смаком

родзинки – за бажанням

Для великої порції (подвійна норма):

борошно – 1000 г

молоко – 500 мл

вершкове масло – 180 г

дріжджі – 75 г

цукор – 280 г

яйця – 4 шт

жовтки – 6 шт

ванільний цукор – 1 упаковка

горілка – 1 ч. л.

сіль – дрібка

лимонна цедра – за смаком

родзинки – за бажанням

Особливість цього рецепта – у простоті та чітких пропорціях. Тут немає складних інгредієнтів, але є головне – баланс смаку і текстури, який дозволяє отримати саме ту паску, яку багато хто пам’ятає з дитинства.

Для багатьох це не просто випічка, а частина великодньої традиції, що передається з покоління в покоління. Саме тому такі рецепти стають вірусними – вони про дім, спогади і справжній смак свята.

