Класична паска – перевірений роками родинний рецепт на 4 середні паски (ВІДЕО)

Проніна Анна
Напередодні Великодня дедалі більше українців повертаються до домашньої випічки, адже саме вона створює атмосферу свята і наповнює дім особливим теплом. Паска залишається головною окрасою столу, а перевірені родинні рецепти викликають найбільшу довіру.
Класична паска за родинним рецептом: перевірений спосіб приготувати святкову випічку вдома
Як передають "Коментарі", у своєму Facebook рецептом поділилася господиня Ірина Савка. Вона зізнається, що довго не наважувалася публікувати цей спосіб приготування, адже це сімейний рецепт, який роками вдосконалювався на практиці.
У центрі рецепта – класичне здобне тісто, яке дає ніжну текстуру та насичений аромат. Особливу родзинку додає лимонна цедра, а невелика кількість горілки допомагає зробити тісто більш пухким і легким. Родзинки додають за бажанням.
борошно – 500 г
молоко – 250 мл
вершкове масло – 90 г
дріжджі – 35 г
цукор – 140 г
яйця – 2 шт
жовтки – 3 шт
ванільний цукор – 1 упаковка
горілка – 0,5 ч. л.
сіль – дрібка
лимонна цедра – за смаком
родзинки – за бажанням
борошно – 1000 г
молоко – 500 мл
вершкове масло – 180 г
дріжджі – 75 г
цукор – 280 г
яйця – 4 шт
жовтки – 6 шт
ванільний цукор – 1 упаковка
горілка – 1 ч. л.
сіль – дрібка
лимонна цедра – за смаком
родзинки – за бажанням
Особливість цього рецепта – у простоті та чітких пропорціях. Тут немає складних інгредієнтів, але є головне – баланс смаку і текстури, який дозволяє отримати саме ту паску, яку багато хто пам’ятає з дитинства.
Для багатьох це не просто випічка, а частина великодньої традиції, що передається з покоління в покоління. Саме тому такі рецепти стають вірусними – вони про дім, спогади і справжній смак свята.
