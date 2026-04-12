logo

BTC/USD

71746

ETH/USD

2218.42

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Самый дорогой кулич в Украине: сколько стоит и как выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый дорогой кулич в Украине: сколько стоит и как выглядит (ФОТО)

В Украине продают кулич за 17 тысяч гривен. Как выглядит дорогая пасхальная выпечка и почему она вызвала споры.

12 апреля 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В канун Пасхи в Украине появились настоящие гастрономические рекордсмены. Если традиционный домашний кулич в этом году стоит в среднем около 267 гривен за килограмм, то премиальные варианты кондитеров могут достигать нескольких тысяч гривен.

Самый дорогой кулич в Украине: сколько стоит и как выглядит (ФОТО)

Самая дорогая кпаска и традиционная в Украине. Фото из открытых источников

По данным Института аграрной экономики, приготовление нескольких домашних пасок обойдется примерно в 357 гривен. В то же время в супермаркетах базовые варианты стартуют от 58 гривен. Однако на этом рынке есть и другая крайность, это эксклюзивная выпечка от шеф-поваров.

О самых дорогих поясах рассказал популярный фуд-блогер "Киевский дегустатор", протестовавший предложения топовых кондитерских столицы. По его словам, цены на праздничную выпечку колеблются от 1200 до 2800 гривен, но настоящий рекорд установил кулич за 17 тысяч гривен.

Самый дорогой кулич в Украине: сколько стоит и как выглядит (ФОТО) - фото 2

Самая дорогая паска в Украине

Речь идет о пасхальном изделии в форме кролика высотой около 55 см и весом до 5 кг. Нижний слой этой "кулича" состоит с теста с изюмом и цукатами, тогда как верхняя часть — это сложная декоративная конструкция из мастики, созданная вручную. Само художественное оформление, фигурки и детализация формируют основную часть цены.

Самый дорогой кулич в Украине: сколько стоит и как выглядит (ФОТО) - фото 2

Кулич за 17 тысяч гривен

Однако в соцсетях реакция пользователей на самый дорогой кулич в Украине оказалась неоднозначной.

"Это что угодно но не паска"

"Это о маркетинге и бизнесе. Но точно не о традициях. Это не традиционный украинский кулич... Кулич должен нести символ, значение"

"Хорошо, пожалуй вкусно, но какая это паска? Десерт, торт, но точно не паска"

"Самый дорогой кулич это кулич, который пекла моя мать, которая сейчас в оккупации уже 5 лет подряд"

Таким образом, пасхальный рынок показывает контраст между традицией и современными трендами, где символическая выпечка превращается в элемент роскоши и маркетинга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что куличи с ценником 100 тысяч гривен продают в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/kyiv.degustator/reel/DWJJRFXiKq0/
Теги:

Новости

Все новости