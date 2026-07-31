Алкоголь, що коштує мільйони: історії унікальних пляшок

Алкоголь завжди був більше, ніж просто напій. Це символ статусу, предмет колекціонування, іноді навіть інструмент політики. Але є особлива категорія — алкоголь, який не можна купити у звичайному магазині. Він існує у легендах колекціонерів та на престижних аукціонах, де пляшка стає не просто товаром, а міфом.

Пляшка віскі Macallan 1926 года. Фото Sotheby's

Найвідоміший приклад — Macallan 1926. Віскі, дистильований у 1926 році та розлитий лише у 1986-му після 60 років витримки в бочці № 263. Було отримано лише 40 пляшок. У 2019 році Sotheby’s продав одну за £1,5 млн (≈ 89,7 млн грн), а у 2023-му версія Adami побила рекорд — £2 187 500 (≈ 130,8 млн грн). Це не просто алкоголь, а символ колекційної рідкісності.

Інший приклад - Havana Club Máximo Extra Añejo. Це кубинський ром, який виробляють із найстаріших резервів, лише близько 1000 пляшок на рік. Його історія пов’язана з ембарго США та суперечкою між Bacardi й Cubaexport, але сам Máximo не був контрабандним — він офіційно продається за межами США.

Не менш інтригуюча історія — шампанське Heidsieck & Co Monopole 1907. Воно потрапило на шведську шхуну, яку у 1916 році потопив німецький підводний човен. У 1998 році дайвери знайшли близько 100 пляшок у Балтійському морі. Вино збереглося завдяки холодній воді й стало сенсацією на аукціонах Christie's.

Серед коньяків легендою є Rémy Martin Louis XIII Black Pearl. Це суміш 1200 eaux‑de‑vie, деякі з яких витримувалися понад століття. Перший реліз — 786 пляшок у кришталевих декантерах Baccarat. Black Pearl продавали як на аукціонах, так і приватно, і кожна пляшка стала символом розкоші.

Азійська екзотика — саке Juyondai Ryusen від Takagi Shuzo в Ямагаті. Це преміальний напій, який важко знайти навіть у Японії. Його не називають "священним", але він має культовий статус серед знавців і часто з’являється лише в ресторанах високого рівня.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про Аукціон віскі Macallan: алкогольна рідкість за 12 мільйонів та шанс для колекціонерів.



