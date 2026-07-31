Алкоголь, который стоит миллионы: истории уникальных бутылок

Алкоголь всегда был больше, чем просто напиток. Это символ статуса, предмет коллекционирования, время от времени даже инструмент политики. Но есть особая категория – алкоголь, который нельзя купить в обычном магазине. Он существует в легендах коллекционеров и престижных аукционах, где бутылка становится не просто товаром, а мифом.

Бутылка виски Macallan 1926 года. Фото Sotheby's

Самый известный пример – Macallan 1926 . Виски, дистиллированный в 1926 году и разлитый только в 1986-м после 60 лет выдержки в бочке № 263. Было получено только 40 бутылок. В 2019 году Sotheby's продал одну за £1,5 млн (≈ 89,7 млн грн), а в 2023-м версия Adami побила рекорд – £2 187 500 (≈ 130,8 млн грн). Это не просто алкоголь, а символ коллекционной редкости.

Другой пример – Havana Club Máximo Extra Añejo. Это кубинский ром, который производят из старейших резервов, всего около 1000 бутылок в год. Его история связана с эмбарго США и спором между Bacardi и Cubaexport, но сам Maximo не был контрабандным – он официально продается за пределами США.

Не менее интригующая история — шампанское Heidsieck & Co Monopole 1907 года. Оно попало на шведскую шхуну, которую в 1916 году потопила немецкая подлодка. В 1998 году дайверы обнаружили около 100 бутылок в Балтийском море. Вино сохранилось благодаря холодной воде и стало сенсацией на аукционах Christie's.

Среди коньяков легендой является Rémy Martin Louis XIII Black Pearl. Это смесь 1200 eaux‑de‑vie, некоторые из которых выдерживались более столетия. Первый релиз – 786 бутылок в хрустальных декантерах Baccarat. Black Pearl продавали как на аукционах, так и приватно, и каждая бутылка стала символом роскоши.

Азиатская экзотика – саке Juyondai Ryusen от Takagi Shuzo в Ямагате. Это премиальный напиток, который сложно найти даже в Японии. Его не называют "священным", но он имеет культовый статус среди знатоков и часто появляется только в ресторанах высокого уровня.

Напомним: портал "Комментарии" писал об аукционе виски Macallan: алкогольная редкость за 12 миллионов и шанс для коллекционеров.



