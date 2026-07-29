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Аукціон віскі Macallan: алкогольна рідкість за 12 мільйонів та шанс для колекціонерів

Бочка 1993 року може стати найдорожчим алкогольним лотом літа

29 липня 2026, 20:09
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Сергій Кречмаровський

У Лондоні зараз триває аукціон, який змусив завмерти серця колекціонерів та фанатів віскі по всьому світу. Sotheby’s виставив на продаж справжню легенду — бочку Macallan 1993 року. Її оцінюють у 9-12 млн грн, і ставки вже викликають справжній ажіотаж.

Аукціон віскі Macallan: алкогольна рідкість за 12 мільйонів та шанс для колекціонерів

Віскі. Фото з Sotheby’s

Macallan — бренд, який не потребує представлення. Його релізи стають сенсаціями, а ціни на рідкісні екземпляри зростають у геометричній прогресії. Але тут мова не про пляшку чи навіть колекцію — на кону ціла бочка. Це означає сотню майбутніх пляшок, які можна розлити через кілька років, коли віскі досягне ще більшої зрілості.

Бочка #10845 була залита у 1993 році й вже має понад три десятиліття витримки. Експерти кажуть, що вона може дозрівати ще 10-15 років, перетворюючись на справжній скарб. Для інвесторів це шанс не просто купити віскі, а отримати контроль над його майбутнім.

Аукціон закриється 31 липня. І поки одні мріють про ковток цього напою, інші готують серйозні суми, щоб стати власником легенди. Атмосфера навколо торгів — як у фіналі великого матчу: кожна ставка може стати вирішальною, кожен крок учасника — шанс увійти в історію.

Ця бочка — не просто алкоголь. Це символ часу, інвестиція у майбутнє й можливість стати частиною історії Macallan. І саме тому цей аукціон уже називають головною подією літа у світі колекціонерів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як з’явилися яхти: як військове знаряддя проти контрабандистів перетворилося на головну розвагу королів. А саме слово "яхта" назавжди втратило свій початковий тривожний контекст погоні та полювання.



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