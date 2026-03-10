Газони остаточно відходять у минуле: що обирають сучасні садівники замість них

Колись доглянутий газон вважався ознакою ідеального двору, але сьогодні тенденції змінюються. Догляд за трав’яним покриттям потребує багато часу, води та грошей, тож дедалі більше господарів замислюються, чи варто витрачати ресурси на класичний газон. Про це зазначає видання Real Simple.

Сучасні власники будинків все частіше прагнуть зробити двір не лише естетично привабливим, а й корисним для екосистеми. Такий підхід дозволяє підтримувати місцевих комах, птахів, сприяє природній регуляції води та навіть приносить частину врожаю, водночас знижуючи потребу у постійному догляді.

Тренд "less lawn" — "менше газону" — активно набирає популярності у світі і поступово приживається серед українських господарів, які обирають стильний, екологічний та сучасний дизайн подвір’я.

Раніше альтернативою газону була штучна трава, яка економила воду та час. Але і цей варіант втрачає популярність, адже він швидко перегрівається на сонці, вигоряє та потребує очищення й заміни у пошкоджених ділянках. Натомість природні матеріали, як-от камінь, гравій та місцеві рослини, довговічні, виглядають органічно та гарно старіють.

Серед найпопулярніших альтернатив газону — натуральний камінь, ґрунтопокривні рослини та часткова "дикість" двору. Камінь використовується для терас, доріжок чи меж клумб: він не потребує поливу, не вигорає і додає сучасності подвір’ю. Ґрунтопокривні рослини, такі як чебрець, мідянка, лісова суниця, флокси, швидко розростаються, пригнічують бур’яни та створюють живе зелене покриття, корисне для комах і дрібних тварин.

Переваги тренду "менше газону" очевидні: менше води та хімії, підтримка флори і фауни, економія на косінні та добривах, більше вільного часу. До недоліків відносять необхідність початкового планування, обмеження місцевих правил та потребу починати з невеликих ділянок.

Щоб почати, видаліть траву на проблемних ділянках, замініть її каменем, мульчею або рослинами, відмовтеся від хімікатів та поступово перетворюйте двір на живу екосистему.

Сьогодні мінімалістичні та природні подвір’я стають нормою, де краса поєднується з корисністю для природи, економією ресурсів і комфортом для мешканців.

