Газоны окончательно уходят в прошлое: что выбирают современные садоводы вместо них

Когда ухоженный газон считался признаком идеального двора, но сегодня тенденции меняются. Уход за травяным покрытием требует много времени, воды и денег, поэтому все больше хозяев задумываются, стоит ли тратить ресурсы на классический газон. Об этом отмечает издание Real Simple.

Современные владельцы домов все чаще стремятся сделать двор не только эстетически привлекательным , но и полезным для экосистемы . Такой подход позволяет поддерживать местных насекомых, птиц, способствует естественной регуляции воды и даже приносит часть урожая , снижая потребность в постоянном уходе.

Тренд "less lawn" — "меньше газона" — активно набирает популярность в мире и постепенно приживается среди украинских хозяев, выбирающих стильный, экологичный и современный дизайн двора.

Ранее альтернативой газону была искусственная трава, экономившая воду и время. Но и этот вариант теряет популярность, ведь он быстро перегревается на солнце, выгорает и нуждается в очищении и замене в поврежденных участках. Природные материалы, такие как камень, гравий и местные растения, долговечны, выглядят органически и хорошо стареют.

Среди самых популярных альтернатив газона – натуральный камень, почвопокровные растения и частичная "дикость" двора. Камень используется для террас, дорожек или границ клумб: он не нуждается в поливе, не выгорает и добавляет современности двору. Почвопокровные растения, такие как чабрец, медянка, лесная земляника, флоксы, быстро разрастаются, угнетают сорняки и создают живое зеленое покрытие, полезное для насекомых и мелких животных.

Преимущества тренда "меньше газона" очевидны: меньше воды и химии, поддержка флоры и фауны, экономия на кошении и удобрениях, больше свободного времени. К недостаткам относятся необходимость начального планирования, ограничение местных правил и необходимость начинать с небольших участков.

Чтобы начать, удалите траву на проблемных участках, замените ее камнем, мульчей или растениями, откажитесь от химикатов и постепенно превращайте двор в живую экосистему.

Сегодня минималистичные и природные подворья становятся нормой, где красота сочетается с пользой для природы, экономией ресурсов и комфортом для жителей.

