Неймовірний секрет пишного цвітіння: як насправді потрібно обрізати троянди після зими

Правильна весняна обрізка троянд після зими є одним із головних заходів догляду за рослинами. Вона підтримує їхнє здоров’я, стимулює ріст та забезпечує рясне цвітіння влітку, даруючи саду яскраві кольори та аромат. Найбільш сприятливий час для обрізки більшості троянд – кінець зими, зазвичай лютий або березень. Виняток становлять кущові троянди, які цвітуть один раз, плетисті та кучеряві сорти з одиничним цвітінням. Їх можна підрізати після закінчення цвітіння, зазвичай у серпні.

Фото: з відкритих джерел

Для обрізки рекомендується використовувати гострий, чистий секатор. Зрізи слід робити безпосередньо перед брунькою, спрямованою назовні, щоб уникнути застою вологи. Роботи бажано проводити у вологу погоду. Хворі або уражені гілки потрібно видаляти та компостувати, аби запобігти поширенню захворювань.

Кущові троянди потребують щорічної легкої обрізки, а деякі гібридні чайно-гібридні троянди та флорибунди – більш жорсткої. Спочатку видаляють всі хворі та мертві стебла, після чого обрізають приблизно на третину, надаючи рослині округлу форму. Великі кущі або певні сорти можна обрізати на половину або дві третини. Молоді рослини добре переносять сильну обрізку відразу після посадки.

Дикі та видові троянди невибагливі і потребують мінімальної обрізки: видаляють лише старі та хворі пагони. Плетисті троянди, що повторно квітнуть, обрізають у лютому, створюючи відкриту структуру без перехресних стебел, видаляючи слабкі та хворі пагони. Бічні пагони зберігають, вкорочуючи їх до 2–5 см від основного стебла та підв’язуючи до каркасу горизонтально, що стимулює рясне цвітіння.

Якщо стара троянда цвіте тільки у верхній частині, можна акуратно зігнути молоді основні пагони горизонтально або обрізати рослину до 60 см від основи, щоб дати їй друге дихання. Плетисті та в’юнкі троянди обрізають помірно: після цвітіння видаляють хворі та відмерлі стебла і злегка проріджують кущ, зберігаючи пишний вигляд. Деякі сорти, як весняноквітуча Банксія, погано переносять обрізку, тому видаляють тільки хворі та мертві пагони. Багатоквіткові троянди та їхні нащадки добре переносять обрізку старої деревини біля основи раз на кілька років, найкраще у зимовий період.

Дотримання цих правил забезпечує здоровий ріст рослин, запобігає хворобам і гарантує пишне та тривале цвітіння троянд протягом літа.

